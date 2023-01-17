«التجاري» يحذر العملاء من عمليات غسل الأموال

مال وأعمال

يواصل البنك التجاري الكويتي مساهماته في حملة «لنكن على دراية» وهي الحملة التوعوية التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء، وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية. ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على نشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وتجنب الوقوع في معاملات أو أعمال قد تنطوي على غسل أموال أو تمويل إرهاب. وفي هذا السياق أشار عبدالعزيز مصطفى علي رئيس إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك التجاري الكويتي قائلاً: «إن غسل الأموال هي عملية ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل أو حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للقانون أو النظام وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر». وتابع مبيناً أنه يجب على جميع العملاء توخي الحذر من مخاطر عمليات الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكالها وأنواعها لأنها تعتبر في مقدمة الجرائم المالية الواجب على العميل تجنبها، ولذلك ننصح بضرورة المتابعة والاطلاع على التعليمات التي يتم توفيرها من خلال قنوات البنك الرسمية حيث يقوم البنك ببث رسائل توعوية، للتعريف بمخاطر عمليات الاحتيال وبعض أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانب أخر، أكد عبدالعزيز علي أن البنك يشجع عملاءه على ضرورة تحديث نموذج «أعرف عميلك» وموافاة البنك بأي تغييرات قد تحدث على الأمور الجوهرية المرتبطة بالعميل فيما يتصل بالجوانب المالية للعميل، منوهاً أن تحديث النموذج يسهم في حماية العميل من أي مخاطر مالية ويجنبه أي انقطاع في الخدمات المالية المقدمة له نتيجة عدم تحديث النموذج. ومن المعروف أن الحملة تسهم بشكل فعال في توصيل المعلومات الموثوقة والصحيحة إلى العملاء وتعرفهم بحقوقهم وواجباتهم وتنمي معارفهم المالية، وكل هذا من شأنه أن يوفر لهم الحماية والأمان، علماً بأن البنك التجاري الكويتي حريص دائماً على نشر الرسائل التوعوية ويسخر كل قنواته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي وكذا المركز الرئيسي والفروع لعرض الرسائل التوعوية الهادفة إلى تثقيف العملاء بالجوانب المصرفية والمالية.

