«stc» نظمت بطولة البادل لموظفيها

مال وأعمال

نظمت شركة الاتصالات الكويتية stc، بطولة البادل لموظفي الشركة الاولى لهذا العام، وذلك بهدف تعزيز بيئة العمل المثالية التي تحفز الموظفين على التفاعل فيما بينهم وكذلك تحسين أسلوب نمط حياتهم وممارسة الرياضة. حيث ساهمت هذه البطولة في جمع الموظفين سوياً في أجواء تنافسية ممتعة حيث شارك في البطولة 24 فريقاً من موظفي stc من مختلف الادارات. وأقيمت البطولة على ملاعب Padel CT وشهدت تنافساً كبيراً بين الفرق المشاركة، وفي ختام البطولة تم تكريم المركزين الأول والثاني وتوزيع هدايا قيمة ودروع تكريمية على الفائزين. وتعليقًا على هذه الفعالية، قالت دانة الجاسم، مديرة إدارة اتصالات الشركات في stc: «سعدنا برؤية مستوى الاقبال والحماس بين الموظفين الذين شاركوا في البطولة، بالاضافة الى الموظفين الذين جاءوا لتشجيع زملائهم». وأضافت الجاسم: «تدعم stc بقوة الأنشطة التي تشجع على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً. ونحرص دائماً على تشجيع موظفينا على ممارسة الأنشطة الرياضية بكل أنواعها كما نوفر البيئة التي تدعم الحفاظ على نمط حياة صحي. ومن خلال رعايتها أو مشاركتها في تنظيم الأحداث والمبادرات، تسعى إلى تعزيز العمل الجماعي، باعتباره سمة أساسية مرتبطة بزيادة الإنتاجية والكفاءة في مكان العمل». وأضافت الجاسم: «أن تنظيم stc لمثل هذه الفعاليات يأتي من منطلق إيمانها بأهمية تحسين صحة وسلامة الموظفين، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من نهج التنمية المستدامة».

