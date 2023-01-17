«اتحاد الغرف الخليجي» ينظم منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات

مال وأعمال

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الـ 15 من مارس المقبل؛ بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وغرفة جدة، المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات تحت شعار «المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة» والذي يستمر لمدة يومين، وذلك في مقر غرفة جدة.

وأكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن المنتدى الذي ينطلق في نسخته الخامسة بات يشكل منصة خليجية وعربية ودولية راسخة لسيدات الأعمال الخليجيات ، ويأتي انطلاقًا من حرص الاتحاد على مواكبة التطورات والتحولات الاقتصادية الحاصلة في دول المجلس وانعكاساتها على المرأة الخليجية بوصفها شريكاً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة النمو والتنمية. وأشار العجلان في تصريح له أمس إلى أن الاتحاد دائمًا ما يقدم الدعم عبر قنواته المتنوعة للارتقاء بمستوى المرأة الخليجية خاصة في المجالات الاقتصادية، وذلك بحثهن على إيجاد آليات التطوير والتحديث في مجالات الإنتاج وإدارة الأعمال. ونوه بأهمية المنتدى كونه يستعرض ما تحقق للمرأة من تمكين في مختلف المجالات ويسلط الضوء على مشاركتها الفاعلة في النهضة التنموية التي تشهدها بدول المجلس، داعياً كافة أصحاب وصاحبات الأعمال وأصحاب الشركات في دول مجلس التعاون ومؤسسات دعم المشاريع والمصارف الوطنية والإقليمية للمشاركة وحضور المنتدى المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 500 شخصية من مختلف الدول الخليجية والعربية.

