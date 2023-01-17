«وربة» أطلق شريحة «الصفوة بلس»

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن إطلاق شريحة جديدة «الصفوة بلس» بمميزات جديدة، وخصائص تناسب احتياجاتهم وأسلوب حياتهم، للأفراد الذين يتقاضون رواتب شهرية 2,500 دينار أو أكثر، أو لديهم رصيد إجمالي قدره بين 150 ألف دينار إلى أقل من 350 ألف دينار، تقدم شريحة «الصفوة بلس» مزايا نوعية جديدة ضمن الاهتمام المتواصل بشرائح العملاء المختلفة، وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة يتم من خلالها الوفاء باحتياجات كل شريحة بما يلائم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة.

وقال رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالتكليف مساعد مزيد المزيد في البنك «نحرص في بنك وربة على تصميم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات العملاء، وتقدم لهم الخدمات المصرفية التي يحتاجون إليها»، موضحاً أن الشريحة الجديدة تأتي معبرة عن طموح عملائنا، ومواكبة لتطلعاتهم، وتعتبر مبادرة «بنك وربة» نحو تنويع المنتجات، والخدمات المصرفية بحيث تتناسب مع جميع شرائح العملاء، وتلبي احتياجاتهم في الحصول على خدمة متميزة، وفق معايير وأساليب من حيث الجودة والدقة والسرعة.

وسائل مبتكرة

وأشار المزيد إلى أن «بنك وربة» يواصل نجاحه، في ابتكار وسائل جديدة يعزز بها تجربة عملائه الاستثنائية من مختلف الشرائح، ويمنحهم قيمة مضافة تلائم نمط حياتهم، وفي ذات الوقت، يؤكد على منهجه الذي يسعى من خلاله إلى التواصل مع عملائه وخدمتهم في أدق وأبسط الأمور التي تمس حياتهم اليومية كشريك وليس مجرد مصرف أو مؤسسة مالية فقط.

وأوضح المزيد أن من أهم المزايا التي سيتم تقديمها ضمن شريحة «الصفوة بلس» هي وجود قسم خاص يخدم الشريحة من خلال مدير علاقات عملاء مخصص لمساعدة عملاء هذه الشريحة وتلبية متطلباتهم المصرفية، وزيادة حد السحب اليومي من أجهزة الصرف الآلي لغاية 3 آلاف دينار، وإصدار مجاني للسنة الاولى لبطاقة World Mastercard الائتمانية، وخدمات وربة كونسيرج (المساعد الشخصي)، إضافة إلى حصوله على نسبة خاصة تنافسية على معاملات التمويل الشخصي ومنح العميل فترة سماح تصل لغاية 12 شهراً، كما تمنح بطاقة «الصفوة بلس» للعميل الدخول المجاني لأكثر من 25 قاعة انتظار في المطارات حول العالم مع عروض عالمية (مطاعم، مقاهي، ترفيه) عبر تطبيق priceless Specials (IOS/Android) إضافةً إلى حساب «ممتاز» من MyUS مجاني للسنة الأولى.

استراتيجية واضحة

وأفاد المزيد بأن بنك وربة واصل خلال الفترة الماضية التركيز على شرائح العملاء المختلفة وفق استراتيجية واضحة تقوم على تقديم باقة من الخدمات والمزايا التي تناسب كل شريحة، واليوم يسرنا أن نقدم شريحة «الصفوة بلس» التي نعتبرها ركيزة من ركائز المستقبل ونهدف من خلالها إلى تطوير العلاقة بين «بنك وربة» من خلال برامج وقنوات اتصال خاصة تسهم في بناء ثقافة مصرفية متميزة وبناء ولاء مستمر مع «بنك وربة».

وذكر المزيد أن بنك وربة شريك عملائه في كل أنشطتهم وحياتهم اليومية، بما يقدمه من خدمات متميزة وعروض استثنائية، والتي نحرص على أن تناسب تطلعاتهم، مؤكداً حرص «بنك وربة» على إثراء التجربة المصرفية التي يحصل عليها العميل والتركيز على تقديم خدمات تناسب نمط الحياة العصرية من سرعة وسهولة في إتمام كل المعاملات، إضافةً إلى الحملات التي تتضمن عروضاً تلبي احتياجاتهم اليومية التي يتم رصدها بدقة من خلال التواصل المستمر مع العملاء، ويعد العميل محوراً رئيسياً في كل ما تقدمه مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك وربة، وما تطلقه من خدمات وتحسينات وحلول دفع متطورة والجوائز والعروض الاستثنائية.

الجدير بالذكر أن بنك وربة نجح بعد فترة قصيرة من تأسيسه في إثبات مكانته بالقطاع المصرفي، واحتلّ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد حيث تعتبر قاعدة مساهمي البنك الأكبر على مستوى البنوك المحلية، مما يجعله البنك الأقرب لأفراد المجتمع حيث تلامس منتجاته وخدماته المصرفية المتطورة جميع شرائح المجتمع.

