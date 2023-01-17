:«Avolon» عودة حركة الطيران إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول يونيو

مال وأعمال

من المتوقع أن يحقق قطاع الطيران العالمي زخما في عام 2023، مع عودة حركة الطيران إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول يونيو، وفقًا لتقرير نشرته شركة تأجير الطائرات الدولية Avolon. بعد الانتعاش بنسبة 70% في حركة المسافرين العام الماضي، بقيادة التعافي في أوروبا وأميركا الشمالية، ستقود آسيا النمو في عام 2023، بدفع من إعادة فتح الصين. ومن بين كل مقعدين ضمن سعة شركات الطيران المضافة في العالم اليوم، يوجد مقعد واحد في آسيا، وفقًا لما نقلته Business wire. أعاد انتعاش حركة الطيران القطاع إلى حافة الربحية في عام 2022، بعد خسائر عالمية بمقدار 180 مليار دولار في عامي 2020 و2021. ومن المتوقع تحقيق أرباح بقيمة 4.7 مليارات دولار في عام 2023 مع استمرار التعافي. وقد خلص تقرير Avolon لعام 2023، بحسب ما لخصته Business wire، إلى أن الانتعاش المالي للخطوط الجوية يسبق استعادة سعتها، ففي حين أن الحركة الجوية لا تزال أقل بنسبة 25% من مستويات عام 2019، فإن الإيرادات أقل بنسبة 13% فقط، حيث تقوم شركات الطيران باستعراض قوتها التسعيرية. ولم يعد الطلب على السفر يشكل قيودا على الانتعاش، بل قدرة شركات الطيران على توفير الطائرات في الجو. إذ يشير التقرير إلى أن التأخيرات في تسليم الطائرات باتت مستوطنة، وبدأ نقص الطائرات في البروز نظرًا لنقص في الإنتاج يقدر بـ 2400 طائرة تم التخطيط لها لكن لم تتم صناعتها بسبب الوباء. ومع انتعاش حركة الطيران، يؤدي عدم وجود طائرات جديدة إلى زيادة نقص الإمداد.

