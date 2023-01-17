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مال وأعمال

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المؤشرات الأميركية على أعتاب سوق صاعد جديد


يرى الاقتصادي جيرمي سيغل أن الأسهم الأميركية على أعتاب سوق صاعد جديد. وفي مقابلة مع CNBC قال الأستاذ في جامعة وارتون إن معظم المحللين في وول ستريت متشائمون أكثر من اللازم بشأن الأسهم، إذ يتوقعون موجة بيعية كبيرة في النصف الأول من 2023، يتبعها حدوث تعافي في النصف الثاني، لكنه يرى أنه حينما يتوقع الجميع حدوث شيء فإنه غالباً لا يتحقق. وأضاف: نحن على أعتاب سوق صاعد جديد لأن الجميع يقول إن النصف الأول سيكون سيئاً وأن الأمور ستتحسن في النصف الثاني، لكن التاريخ يظهر أنه حينما يكون الجميع مؤيد لحدوث شيء ما فإن ذلك لا يتحقق.


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