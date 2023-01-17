أميركا: مراجعة بيع 30 مليون برميل من الاحتياطيات

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قال منسق الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستين، إن مبيعات سبتمبر القادم البالغة 30 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية هي قيد المراجعة الآن. وكان من المقرر أن تواصل الحكومة الأميركية في 2023 السحب من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية في سبتمبر القادم بنحو 30 مليون برميل بعد أن سحبت 180 مليون برميل العام الماضي بهدف الضغط على الأسعار.

وتريد إدارة بايدن البدء بشراء النفط لإعادة بناء المخزونات الاستراتيجية والبداية من الشهر القادم بنحو 3 ملايين برميل.

أضاف هوكستاين، «رئيس الولايات المتحدة أمر بسحب 180 مليون برميل من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية, هذا إضافة الى نحو 60 مليون برميل سحبتها دول أخرى في ضوء استجابتنا لحالة طارئة ناتجة عن الحرب في أوكرانيا وتراجع إمدادات المنتجات النفطية في الأسواق. وهذا هو السبب الذي دعانا لفعل ذلك. وما قلناه، وما قاله الرئيس بشكل واضح، هو أننا لا نرى انخفاضا حادا في أسعار النفط، وإذا انخفضت الأسعار إلى مستوى قريب من السبعين دولارا سنتوجه إلى السوق لإعادة شراء بعض من هذا النفط لدعم مخزوناتنا الاستراتيجية».

