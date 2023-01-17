مصر: كشف جديد للغاز في البحر المتوسط

مال وأعمال

أعلنت مصر تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في البحر المتوسط على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال شبه جزيرة سيناء وعلى عمق مياه 309 امتار. وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان أن الكشف الجديد في البحر المتوسط جاء بالتعاون مع شركة (شيفرون) القائم بالعمليات في (منطقة امتياز نرجس البحرية) وشركتي (ايني) و(ثروة) المصرية للبترول. واشار البيان الى العثور على سمك خزان حوالى 61 مترا صافيا من بين 140 مترا من الحجر الرملي بخصائص جيدة على عمق كلي للبئر تجاوز 5000 متر في منطقة الامتياز التي تعمل بها كل من شركة (شيفرون) بحصة 45 بالمئة و(ايني) بنسبة 45 بالمئة. واضاف البيان أن شركة (ثروة) المصرية تمتلك 10 بالمئة من حصة المقاول الممثلة من نسبة النصف المقابلة للنصف الآخر من نصيب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمصر (ايجاس). وأوضح انه يجري حاليا تقييم التقديرات للاحتياطيات بهذا الكشف الذي يعد الأول لشركة (شيفرون) في مصر منذ دخولها للعمل بالاستكشاف في منطقة البحر المتوسط وحصولها على ثلاث مناطق في عام 2020.

