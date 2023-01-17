7 % نمواً في صادرات النفط الروسي

مال وأعمال

أعلنت روسيا أن شركة غازبروم زادت من صادرات الغاز إلى الصين في عام 2022 بمعدل 15.5 مليار متر مكعب. وقالت إن صادراتها من النفط ارتفعت في عام 2022 بمقدار 7%. يأتي ارتفاع صادرات النفط الروسية العام الماضي بسبب العقوبات المشددة التي يفرضها الغرب على قطاع النفط والغاز الروسي بعد قيام موسكو بشن حرب على أوكرانيا في فبراير الماضي. وتصلت دول الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر 2022، إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارا، لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا. وبهذا الاتفاق، انضمت دول التكتل إلى حلفائها في مجموعة السبع وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا، وذلك بعد أن عطّلته بولندا قبل أن تسحب اعتراضها. ومع اشتداد العقوبات توجهت روسيا إلى أسواق جديدة بديلة عن أوروبا لتسويق النفط والغاز، وكان كل من الصين والهند وجهتها.