الذهب استقر قرب ذروة 9 أشهر

مال وأعمال

استقرت أسعار الذهب بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من تسعة أشهر ، إذ أدى ضعف الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1918.66 دولاراً للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار 1929 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أبريل.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1923.20 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية رهانا أكثر جاذبية.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات العام الماضي، قبل أن يبطئ وتيرة الرفع إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر. ويتوقع معظم المتعاملين أن يرفعها 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل الذي يعقده يومي 31 يناير وأول فبراير. والذهب أصل لا يدر عائدا، وبالتالي يميل للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.

وسيراقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها الأربعاء المقبل.

وعلى صعيد المعادن النفسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 24.37 دولاراً بعد وصوله إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1065.46 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1767.69 دولاراً.

