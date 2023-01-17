«بيتكوين» ارتفعت 28 % منذ بداية 2023

مال وأعمال

دخلت عملة بيتكوين عام 2023، بزيادة تجاوزت 28 %، مما زاد من حدة التوتر لدى الدببة الذين توقعوا المزيد من التحديات للاستثمارات الأكثر خطورة بعد عمليات البيع الحادة في عام 2022.

ويعتبر ارتفاع العملة المشفرة الأكبر في العالم حتى الآن هو الأفضل للشهر الافتتاحي من العام منذ ارتفاع بنسبة 31 % في عام 2020 قبل انتشار الوباء.

وأظهرت بيانات CoinGecko أن الزيادة ساعدت في رفع القيمة الإجمالية للأصول الرقمية لتتجاوز تريليون دولار، وهو المستوى الذي تلاشى في نوفمبر عندما انهارت بورصة FTX.

وارتفعت بيتكوين بما يصل إلى 2.5 % يوم الاثنين وتم تداولها عند 21230 دولاراً، وهو الارتفاع اليومي الثالث عشر على التوالي. فيما كانت العملات المعدنية الأصغر مثل: إيثر وكاردانو في المنطقة الخضراء أيضاً.

كما ارتفعت الأسهم الآسيوية المرتبطة بالعملات المشفرة مثل Monex Group وWoori Technology Investment Co.

يعتبر صعود العملات المشفرة جزئياً رهاناً على نهاية ارتفاع أسعار الفائدة، وهو احتمال عزز أيضاً صعود الأسهم والسندات والذهب. ومع ذلك، يتساءل المستثمرون عما إذا كانت كل هذه الأصول قد تحركت بعيداً جداً، وبسرعة كبيرة نظراً لأن البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي تتعهد بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى يتم القضاء على التضخم الذي لا يزال مرتفعاً، وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

وتؤيد خبيرة العملات المشفرة، والمؤلف لكتاب «التشفير هو ماكرو الآن»، نويل أتشسون، أن الكثير من عدم اليقين يحوم حول الأصول الرقمية، وترى أن الارتفاعات الحالية قد تكون مدفوعة بما يعرف بـ «الضغط القصير»، أو «Short Squeeze»، والذي قد يتلاشى سريعاً، إلا أن الخوف من فوات الفرصة أو FOMO قد يلعب دوراً في كيفية تطور السوق من مناطقه الحالية.

ومن الضروري الحذر في الأوقات الحالية، إذ تستمر صناعة العملات المشفرة في الاستعداد لمزيد من التداعيات الناجمة عن إفلاس FTX وما أعقب ذلك من اتهامات بالاحتيال ضد المؤسس المشارك سام بانكمان فرايد. كما تسعى شركة Genesis للسمسرة بالعملات المشفرة وشركتها الأم Digital Currency Group إلى حل مشاكل الديون، وهي عملية يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات السوق.

