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مال وأعمال

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ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم الرعاية الصحية


ارتفعت الأسهم الأوروبية، بدعم من مكاسب قطاع الرعاية الصحية التي ساعدت المؤشر الرئيسي على مواصلة مكاسبه الكبيرة حتى الآن في العام الجديد، في حين حلق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بالقرب من مستوى قياسي مرتفع. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % في التعاملات المبكرة، مدعوماً بارتفاع أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.8 %. وارتفاع أسهم شركات أدوية مثل كونينكليكي فيليبس ونوفو نورديسك أكثر من 2 % لكل منهما. وارتفع المؤشر الأوروبي 6.6 % منذ بداية العام، إذ عزز الطقس الأكثر دفئا الآمال في ركود أكثر اعتدالاً من المتوقع في المنطقة، وأشارت البيانات إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.


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