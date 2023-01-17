«بيتك كابيتال»: 22 مليار دولار إجمالي إصدارات الصكوك في 2022

مال وأعمال

أكد تقرير «بيتك كابيتال» عن سوق الصكوك لعام 2022 ان عام 2022 شهد ارتفاعا كبيرا في اسعار الفائدة، لم تشهده الأسواق العالمية خلال العقد الماضي، حيث أنهى بنك الاحتياطي الفيدرالي العام بسلسلة زيادات بلغت 425 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى 4.50%، حيث كانت معدلات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي نحو 0% في عام 2021، إلا أنه قد سجل زيادة بلغت 250 نقطة أساس ليصل إلى 2.50%، بينما أغلقت أسعار الفائدة في المملكة المتحدة عند 3.50%، بارتفاع قدره 325 نقطة أساس مقارنةً بعام 2021. وفي منطقة الخليج، وباستثناء الكويت، حذت جميع البنوك المركزية الخليجية حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من حيث رفع أسعار الفائدة، وبلغ المعدل لدى البنك الكويت المركزي عند نهاية العام 3.50%، بارتفاع قدره 200 نقطة أساس، بينما بلغت معدلات أسعار الفائدة في المملكة العربية السعودية 5%، أي بزيادة قدرها 400 نقطة أساس مقارنةً بعام 2021، وسجلت الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً بمقدار 425 نقطة أساس، وينطبق هذا الأمرعلى كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عُمان. وقد أُغلقت سندات الخزانة الأميركية ذات الاستحقاقات لمدة سنتين والتي تعد أكثر حساسيةً لأسعار الفائدة ب 4.384% في نهاية 2022، أي بزيادة قدرها 365 نقطة أساس، مقارنةً بمستواها لسنة 2021 البالغ 0.734%، بينما أغلقت السندات ذات الأجل الأطول (سندات الخزانة الأميركية لعشرسنوات) عند 3.795%، أي بزيادة 228 نقطة أساس.

سوق الصكوك العالمي

شهد الربع الأول من عام 2022 استمرار النمو في إصدارات الصكوك بشكل كبير، حيث سجلت السوق نمواً ملحوظاً تجاوز 45%، مدعوما بإصدارات من قطاع الشركات والقطاع الحكومي، إلا أن وتيرة الإصدارات شهدت هبوطاً خلال الربع الثاني، جراء ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار السياسة النقدية المتشددة، وسجلت الإصدارات انخفاضاً بنسبة 49%، وقد بلغت قيمة الإصدارات 13 مليار دولار في نهاية النصف الأول من 2022.

أما الربع الثالث من 2022 فقد كان الأكثر تأثراً، حيث سجلت الإصدارات نمواً هامشياً بمعدل 2%. وكان إجمالي الإصدارات بلغ 22 مليار دولار بحلول نهاية 2022، أي بانخفاض نسبته 34% مقارنةً بمستوى الإصدارات للعام 2021، البالغ 33 مليار دولار.

واستحوذت دول الخليج العربي على النصيب الأكبر من إصدارات الصكوك لتبلغ 44.5% من إجمالي الإصدارات، وكانت الإصدارات الحكومية والسيادية هي المحرك الرئيس للصكوك بإصدارات بلغت 71.9%، مقارنةً بإصدارات الشركات التي بلغت نسبتها 28.1% من إجمالي الإصدارات لعام 2022.

أداء مؤشر بيتك كابيتال

كان أداء مؤشر «بيتك كابيتال للصكوك» جيدا مقارنة بالمؤشرات الرئيسية الأخرى المماثلة، وعلى الرغم من هبوط مؤشر «بيتك كابيتال» للصكوك بنسبة 3.25% خلال العام، فإنه تخطى مؤشر الداو جونز للصكوك الذي انخفض بمعدل 7.81%.

الأسواق خلال عام 2023

من المتوقع أن تهدأ حدة التضخم تدريجياً على مدى العام الحالي، الأمر الذي من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على أسواق أدوات الدخل الثابت، ومن المتوقع أن دورة ارتفاع أسعار الفائدة ستكتمل بحول النصف الأول من عام 2023، طالما كانت أرقام التضخم العالمية وتقارير ومؤشرات الوظائف متماشيةً مع توقعات السوق.

وعلى النقيض من عام 2022، الذي شهد عمليات إعادة تسعير كبرى لجميع فئات الأصول بسبب الزيادة الحادة في الأسعار، فإن عام 2023 يبدو أنه سيكون أقل تقلباً، مع تأثير محتمل على أرباح الشركات بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض والركود المحتمل في الأسواق الرئيسية بسبب التشدد المالي.

