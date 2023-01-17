«الوطني»: الإصدارات السيادية للكويت تواصل أداءها الضعيف

مال وأعمال

اشار تقرير بنك الكويت الوطني الى ارتفاع عائدات السندات السيادية بشكل كبير في أكتوبر الماضي قبل أن تتراجع في وقت لاحق بعد إشارة بعض التوقعات إلى اعتدال وتيرة التضخم. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فقد أدى استمرار تبني البنوك المركزية لنبرة متشددة إلى ارتفاع عائدات السندات في النصف الثاني من ديسمبر. وتفوقت السندات السيادية الخليجية المتوسطة الأجل على نظيراتها العالمية، إذ أنهت تداولات الربع الأخير من عام 2022 بأداء أفضل وتراجعت عائداتها على أساس ربع سنوي. ومن جهة أخرى أشارت أحدث بيانات التضخم الصادرة عن معظم الاقتصادات إلى أن أسوأ مرحلة من ارتفاع أسعار المستهلكين قد مرت على الأرجح، على الرغم من أن الأسعار ما زالت أكثر ارتفاعاً مقارنة بما قبل عام 2022. واتجهت البنوك المركزية العالمية الرئيسية في ديسمبر إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، في أعقاب الزيادات الكبيرة التي طبقتها في وقت سابق من العام. وفي ذات الوقت، عكست إصدارات السندات الخليجية اتجاهها الهبوطي وارتفعت إلى 15.9 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022 مقابل 11.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022. واستحوذت السعودية على أعلى قيمة للإصدارات الجديدة السيادية وشبه السيادية (11.3 مليار دولار). وساهم ارتفاع أسعار النفط هذا العام في تعزيز المركز المالي للحكومات الخليجية، مما أدى بدوره إلى تمكنها من تقليص الهوامش بين السندات السيادية الخليجية وسندات الخزانة الأميركية على الرغم من انخفاض الاحتياجات التمويلية.

تراجع عائدات السندات الخليجية

انخفضت عائدات السندات السيادية الخليجية المتوسطة الأجل في الربع الرابع من عام 2022، على عكس نظيراتها العالمية، إذ ساهمت الأرصدة المالية القوية وتوقعات النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في تعزيز جاذبية السندات الإقليمية وسط انخفاض المعروض من السندات المعيارية الجديدة. وجاءت البحرين وعمان في الصدارة من حيث انخفاض العائدات، بتراجعهما بأكثر من 100 نقطة أساس، بينما سجلت دول الخليج الأخرى، بما في ذلك الكويت، انخفاضات بوتيرة معتدلة نسبياً، تراوحت بين 22-48 نقطة أساس خلال هذا الربع. كما رفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة الرئيسية في إطار استجابتها لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة. واقتفت السعودية والإمارات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفعهما سعر الفائدة بمعدل تراكمي بمقدار 125 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022. في حين اتخذ بنك الكويت المركزي نهجاً تدريجياً، إذ قام في شهر ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس فقط في الربع الأخير من العام وأدى رفع سعر الخصم بوتيرة تدريجية إلى دفع فروق أسعار الفائدة، التي كانت إيجابية مقارنة بالسعودية والإمارات والولايات المتحدة، إلى المنطقة السلبية. وسوف تواصل عائدات السندات الخليجية تتبع الأسواق العالمية بصفة عامة، وقد تفقد بعضاً من مكاسبها في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وإمكانية رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة مرة أخرى. إلا أنه نظراً لارتفاع العائدات النفطية وتحسن أوضاع المالية العامة، فقد يحد ذلك من إمكانية زيادة العائدات بوتيرة حادة، نظراً لتراجع الاحتياجات التمويلية.

إصدارات السندات الخليجية

عكست إصدارات أدوات الدين المحلية وسندات اليوروبوند (المقومة بالدولار) اتجاهها الهبوطي، إذ ارتفعت إلى 15.9 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022 مقابل 11.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022 و14.7 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022 وقد بلغت قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على دول مجلس التعاون الخليجي 607 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2022، بارتفاع هامشي مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 وخلال معظم عام 2022، انخفض عدد الإصدارات الجديدة نتيجة لارتفاع تكاليف خدمة الدين، وتراجع الاحتياجات التمويلية لسداد عجز الموازنة نظراً لارتفاع أسعار النفط، والالتزام بالإصلاحات المالية متوسطة الأجل. أما في أبوظبي، فقد جمعت مبادلة مليار دولار من سندات فورموزا. وعلى صعيد إبراز إصدارات الشركات الكبرى، أتم البنك الأهلي الكويتي، بالتعاون مع شركته التابعة التي تتخذ من دبي مقراً لها، بنجاح صفقة تسهيلات قرض لأجل لمدة 37 شهراً بقيمة 825 مليون دولار. وبالنسبة للإصدارات السيادية للكويت، فمن المرجح أن تواصل أداءها الضعيف نظراً لعدم إقرار قانون الدين العام الجديد، والذي سيفسح المجال للاستفادة من أسواق الدين الدولية والمحلية.

