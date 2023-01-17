محمد الحملي لـ «النهار»: «هذا زمننا».. وسنثبت ذلك من خلال طاقاتنا وإبداعاتنا

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أكد الفنان والمخرج محمد الحملي لـ «النهار» بانه سيكون على موعد مع جمهور الشاشة والمسرح في العديد من الاعمال التي انتهى منها وايضا التي سيشارك بها خلال الفترة القادمة ومن تلك الاعمال مسلسل «البوشيه» الذي انتهى من تصويره أخيراً وتعاون مع الفنانين عبدالرحمن العقل، ومحمد جابر، ومريم الصالح، وعصرية الزامل، وسلمى سالم، ومحمد الصيرفي، ومحمد الشطي وغيرهم. المسلسل تأليف فايز العامر، وإخراج حسين أبل، وإنتاج مشترك بينه وبين عبدالرحمن العقل واما العمل الاخر هو بعنوان «النون ومايعلمون» مع الفنانة الهام الفضالة وشهاب جوهر والمخرج حمد البدري

وصرح عن مشاركته في «النون ومايعلمون» قائلا : المختلف في مشاركتي انني اكون المخرج او المنتج واقود العمل ولكن هنا انا ممثل ويوجد مخرج قدير هو من يوجه وايضا وجود اسماء الزملاء من الفنانين الذين لاول مرة اتعامل معهم وانا سعيد لهذا الامر واثبت للجميع على قدرتي في التعايش من خلال المشاركة في الاعمال مع اكثر من فريق.

وبسؤاله عن اذا ما قرر ان يبتعد عن الكوميديا اجاب قائلا : نعم قررت ان ابتعد عن الكوميديا و«اوخر عنها شوي» من خلال الشاشة والاعمال التلفزيونية وافضل ان تبقى الكوميديا في الاعمال المسرحية التي اشارك بها واحاول ان اقدم في الاعمال الدرامية «الكاركترات» التي كان بودي ان اقدمها «من زمان» ولكن لم تأت الفرصة المناسبة ومن خلال العملين «البوشيه» و«النون وما يعلمون» «حاس» انني قادر على تادية تلك الكاركترات

واما عن مشاركته في فعاليات «موسم الرياض» كفنان او مخرج اجاب قائلا: نعم هناك العديد من المشاريع الفنية القادمة والتي سوف نستعد لها من اجل المشاركة في موسم الرياض الذي يعتبر جزءاً منا واذا لم نذهب مشاركين فاننا نذهب كمشاهدين او زوار واتمنى بدوري التوفيق لكل فنان او مخرج او طاقة فنية كويتية تشارك في تلك الفعالية المهمة خاصة عندما يكونون سببا في تميز ونجاح تلك الاعمال المسرحية والفنية.

وعن شعوره بمشاركة الطاقات الفنية الكويتية في «موسم الرياض» اجاب قائلا: استمتع بذلك كثيرا ووجود المخرج الكويتي في الموسم يدل على كثير من الاشياء ومنها الصدارة و الابداع الكويتي الذي مازال موجودا خاصة في ظل فعالية مهمة في الخليج العربي مثل موسم الرياض والخطة التي يسير عليها المسؤولون هناك في ان تكون الفعالية خليجية وعربية اكثر من كونها سعودية.

وبسؤاله عما اذا كانت تلك المشاركات تسبب له التشتت في الالتزام والتواجد اجاب قائلا « لن نتشتت طالما هناك تنظيم والمجال متاح لان نقدم اعمالاً متميزة فلا عائق لنا وبالنهاية «هذا زمننا» ونحن المتواجدون ويجب ان نثبت ذلك من خلال طاقاتنا وابداعاتنا ومن خلال «النهار» اقول للجمهور هناك العديد من الاعمال القادمة التي سوف يراها جمهور المسرح التي ستعرض مابين الكويت والرياض وقطر.

وعن مسرحية «تم الايداع» التي يخرجها قال : هي مسرحية اجتماعية كوميدية خفيفة في طرحها، واتعاون فيها مع الفنان عبدالعزيز النصار وستكون الانطلاقة في العشرين من يناير الحالي وذلك على خشبة مسرح نادي اليرموك بمنطقة مشرف.

