أفلام «القاهرة السينمائي» تنافس بقوة في موسم الجوائز الأميركية

استقطاب الأفلام العالمية الرفيعة المستوى الفني والحائزة والمرشحة لحصد الجوائز.. من أهم أسباب وتفوق أي مهرجان سينمائي دولي وكبير ومصنف.. وفي الدورات الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي كان هناك نجاح كبير للمهرجان من خلال تواجد وعرض عدداً غير قليل من هذه النوعية من الأفلام حول العالم في عروضها الأولى..

وفي دورته الأخيرة الـ «44» التي انتهت منذ أسابيع قليلة فإن عدد من الأفلام التي شاركت في برامجه المختلفة تمكن من الحصول على العديد من الترشيحات في عدد من حفلات توزيع الجوائز التي تتم في بداية العام.

ومنذ أيام قليلة تم الإعلان عن جوائز نقابة الممثلين الأميركية وحصد فيلما The Banshees of Inisherin أو «جنيات إينشيرين»، وThe Fabelmans أو «آل فابلمان» عددًا من الترشيحات.

ويتنافس الفيلمان على جائزة أفضل فريق عمل لفيلم سينمائي، بينما يتنافس النجم كولين فاريل على جائزة أحسن ممثل عن دوره في «جنيات إينشيرين» وينافس من نفس الفيلم كل من الممثل بريندان جليسون وباري كيوجان على جائزة أفضل ممثل مساعد، بينما تتنافس الممثلة كيري كوندون على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن نفس الفيلم الذي عرض بمهرجان القاهرة السينمائي الـ44 ضمن برنامج «القسم الرسمي خارج المسابقة».

أما فيلم The Fabelmans الذي كان فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فقد رشح بول دانو للحصول على جائزة أفضل ممثل مساعد، بالإضافة إلى منافسته علي جائزة أفضل فريق عمل لفيلم سينمائي، وكان الفيلم قد حصل على جائزتين في حفل الجولدن جلوب وهما جائزة أفضل فيلم درامي.

كما حصل المخرج ستيفن سبيلبرج على جائزة أفضل مخرج، بينما رشح الفيلم لجوائز عدة منها أفضل موسيقي تصويرية للموسيقار جون ويليامز، وأفضل ممثلة لميشيل ويليامز وأفضل سيناريو لتوني كوشنر وستيفن سبيلبرج.

كما حصل فيم «جنيات إينشيرين» على 3 جوائز في الجولدن جلوب وهي جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، كما حصل على جائزة أفضل ممثل موسيقي أو كوميدي النجم كولين فاريل وذهبت جائزة أفضل سيناريو للكاتب مارتن ماكدوناه.

بينما رشح الفيلم للعديد من الجوائز في الجولدن جلوب منها جائزة أفضل ممثل مساعد والتي تنافس عليها من الفيلم كل من بريندن جليسون وباري كيوجان.

بينما رشحت كأفضل ممثلة مساعدة كيري كوندون، والموسيقار لجائزة كارتر برويل لأفضل موسيقي تصويرية، وأفضل مخرج لـ مارتن ماكدوناه.

ومن الأفلام التي قدمها المهرجان في دورته الـ44 وتنافست على جوائز الجولدن جلوب فيلم The Son أو «الابن».

والذي عرض بالمهرجان ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة ورشح عنه النجم هيو جاكمان لجائزة أفضل ممثل درامي عن دوره، بينما رشح لجائزة أفضل ممثل كوميدي أو موسيقي النجم ريف فاينس عن فيلم The Menu «قائمة الطعام» والذي عرض ضمن برنامج عروض منتصف الليل.

وأيضا رشحت النجمة أنيا تيلور جوي لجائزة أفضل ممثلة لفيلم كوميدي أو موسيقي عن نفس الفيلم.