مي عز الدين تشارك في «سوق الكانتو»

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تعود النجمة مي عز الدين في الموسم الرمضاني المقبل، بشخصية جديدة عليها، بعد تعاقدها على المشاركة في بطولة مسلسل «سوق الكانتو» أمام أمير كرارة، والذي بدأت قبل ثلاثة أيام بتصوير مشاهده فيه.

تجسد مي عز الدين في المسلسل شخصية فتاة مصرية من أصول يونانية، اسمها «راوية»، تعمل في «بنسيون» في منطقة وسط القاهرة، ومع تتابع الأحداث تمر حياتها بالعديد من الأزمات والمشاكل التي يكون بطل المسلسل طرفاً أساسياً فيها، حيث تدور أحداث العمل في مطلع القرن الماضي، وتحديداً في عام 1920، ليكشف طبيعة الحياة في منطقة وسط البلد خلال تلك الفترة، وكواليس العمل في واحد من أقدم أسواق الملابس المستعملة الذي يطلق عليه «سوق الكانتو».

يشارك مي وأمير كرارة في بطولة مسلسل «سوق الكانتو»، كل من فتحي عبدالوهاب، عبدالعزيز مخيون، كمال أبو رية، مها نصار، وضياء عبدالخالق، والعمل من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.

