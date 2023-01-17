إيرادات فيلم الرسوم المتحركة «Puss in Boots» تصل إلى 59 مليون دولار

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حقق فيلم الرسوم المتحركة Puss in Boots إجمالي 59 مليون دولار عائدات شباك التذاكر الدولية ، تم جمع حوالي 26 مليون دولار منها في المسارح الأميركية. ويعتبر الجزء الثاني من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم ، وصدر عام 2011 وحقق نجاحًا كبيرًا عندما لعبه الثنائي أنطونيو بانديراس وسلمى حايك. ظهرت الشخصية سنور في جزمة لأول مرة من خلال فيلم رسوم متحركة شريك 2 الذي رشح لجائزة الأوسكار عام 2004 ، ثم ظهرت الشخصية فيما بعد في عدد من الأفلام والأعمال التلفزيونية التي أنتجتها الشركة DreamWorks للرسوم المتحركةبما في ذلك فيلم الرسوم المتحركة الهرة في الأحذية الذي تم إطلاقه في عام 2011. فيلم الهرة في الأحذية: آخر أمنيات أنها تدور حول شخصية القط سنور في جزمة من اكتشف أن شغفه بالمغامرة تسبب له في خسائر كثيرة ، وقد فقد 8 من أرواحه التسعة ، لذلك قرر الانطلاق في رحلة ملحمية للعثور على آخر أمنية أسطورية واستعادة حياته. واحتفلت النجمة العالمية سلمى حايك بالفيلم إلى جانب أنطونيو بانديراس وظهرت كأميرات يرتدين فستان سندريلا أزرق في العرض الأول للفيلم. سنور في جزمة: آخر أمنيةفي نيويورك.

