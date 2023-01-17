انطلاق «The Last of Us» على الشاشة الكبيرة

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يشكّل اقتباس لعبة فيديو في فيلم أو مسلسل تلفزيوني مهمة صعبة قد لا يُكتب لها النجاح على الدوام... غير أن مسلسل المغامرات التشويقي «ذي لاست أوف أس» الذي ينطلق عرضه على «اتش بي او» الأحد وتدور أحداثه في عالم منكوب بكارثة كبرى، يسعى لتغيير هذه الصورة.

فمع أصداء جيدة لدى النقاد وآراء إيجابية بنسبة 97% على موقع «روتن تومايتوز» للتقييمات، فإن هذا المسلسل الذي سيُبث في المملكة المتحدة عبر «سكاي» و«ناو تي في» وفرنسا «برايم فيديو»، يبدو في موقع جيد لتحقيق أول نجاح خلال العام على منصات البث التدفقي، بعد عشر سنوات من طرح لعبة الفيديو على «بلاي ستيشن».

قصة المسلسل التي أعدها للشاشة أحد مؤلفي العمل نيل دروكمان، وكريغ مازن «تشيرنوبيل»، بقيت وفية لأجواء اللعبة المنتجة من استوديوهات «نوتي دوغ»، وتتبع الثنائي المكوّن من جويل، وهو مهرب يعيش نكبة بسبب مأساة تعرّض لها، والمراهقة إيلي التي يتعين عليه حمايتها، في أمل أخير لعالم بات على طريق الزوال بسبب تفشي فيروس وتنتشر فيه كائنات الزومبي.

تدور الحلقات التسع في أميركا المنكوبة بعد كارثة كبرى وترزح تحت دكتاتورية عسكرية. ويؤدي دور جويل الممثل بيدرو باسكال، الشرطي في مسلسل ناركوس والذي شارك أيضا في «غايم أوف ثرونز» و«ماندالوريان»، فيما تجسد بيلا رامسي «غايم أوف ثرونز» دور إيلي.

