Top Movies

إضاءات

Avatar: The way of water فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج جامز كاميرون والنجوم: سام وورشنغتون وذوي سالدانا وسيغورني ونقز.

M3GAN فيلم رعب وإثارة وخيال علمي. للمخرج غيرارد جون ستون. والنجوم: اليسون ويليامز وفيوليت ماكغراو وكيمبرلي كروسمان.

Puss in Boots: the Last Wish فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي. للمخرج جويل كراوفورد. والنجوم: انطونيو بانديراس وسلمى حايك وهارفي غولين.

A Man Called Otto فيلم كوميدي ودراما. للمخرج مارك فورستر. والنجوم: توم هانكس ورايتشيل كيلر.

Black panther: Wakanda Forever فيلم أكشن ومغامرات ودراما. للمخرج رايان كوغلر. والنجوم: شادويك وجوسمان وتينوش هوبرتا وليتشيارايت.

Whitney Houston: I wanna Dance With Somebody فيلم سيرة ذاتية ودراما وموسيقى. للمخرج كاسي ليمونز. والنجوم: نعومي آكي وستانلي تيوشي واشتون سانديرس.

The Whale فيلم دراما. للمخرج دارين آرونوفسكي. والنجوم: بريندان فراسير وسادي سينك وتي سيمبكنس.

BabyLon فيلم كوميدي ودراما وتاريخي. للمخرج دامين شازيلي. والنجوم: براد بيت ومارغوت روبي وجين سمارت.

Violent Night فيلم أكشن وكوميدي وجريمة. للمخرج تومي وبر كولا. والنجوم: ديفيد هاربور وجون ليجويزامو وأليكس هاسل.

The Menu فيلم كوميدي وإثارة ورعب. للمخرج مارك ميلود. والنجوم: أنيتا تايلور ورالف فاينس ونيكولاس هولت.