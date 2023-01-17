مظاهرات إسرائيل.. نتانياهو يحذّر من حرب أهلية

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: دعت أحزاب معارضة إسرائيلية إلى تصعيد الحركة الاحتجاجية ضد سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بإضرابات لشل اقتصاد البلاد. فيما أصر نتانياهو على المضي قدما في إصلاحاته. وتعتبر مظاهرة السبت الأكبر منذ أن أدت الحكومة التي يرأسها نتانياهو اليمين في 29 ديسمبر. وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد التي تضم ما يزيد بقليل عن 9 ملايين نسمة. وفي غياب تقديرات رسمية، نقلت وسائل إعلام عدة عن «مصادر في الشرطة» أن عدد المتظاهرين بلغ ثمانين ألفا. وتثير المشاريع التي اعلنتها الحكومة مخاوف لدى المعارضة من انحراف إسرائيل إلى نموذج ديموقراطي غير ليبرالي على النمط المجري.

في المقابل حذر نتانياهو، مما وصفها دعوات المعارضة لـ»حرب أهلية» في البلاد، بسعيها لتصعيد الاحتجاجات والإضرابات. وقال خلال جلسة لمجلس الوزراء، إنه قطع وعودا قبل الانتخابات من أجل إجراء إصلاحات في جهاز القضاء، معتبرا أن الخطة التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها كانت واضحة للجميع قبل تشكيل الحكومة وأصر على المضي قدما فيها. وحض نتانياهو المعارضة على «عدم الانجراف وراء الشعارات الملتهبة لتدمير الدولة والحرب الأهلية»، وادعى أنه عندما قاد المعارضة لم يتم توجيه مثل هذه التصريحات ضد الحكومة، حسبما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وقال «نتوقع أن يتصرف قادة المعارضة بنفس الروح».

على صعيد اخر اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيران، بالمسؤولية عن «90% من مشاكل منطقة الشرق الأوسط». جاء ذلك في كلمة، امس بمراسم تسليم وتسلم رئاسة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي من أفيف كوخافي إلى هرتسي هاليفي. وقال نتانياهو «بدأنا في العقد الماضي نشاطًا لا هوادة فيه للحد من تواجد القوات الإيرانية في سورية ومحاولات نقل الأسلحة إلى سورية ولبنان». وأضاف «إيران مسؤولة عن 90% من مشاكل الشرق الأوسط.. وأقول هنا بوضوح لن ننتظر سيفاً حادا على رقبتنا». وتابع «الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية ستفعل كل ما يلزم للقتال ضد مضطهدينا. ولن يتم الانجرار إلى حروب لا داعي لها، ولكن في يوم القيادة سنقاتل من أجل ما هو ضروري».

من جانبه، قال رئيس الأركان الجديد هرتسي هاليفي في ذات المراسم «سنجهز الجيش الإسرائيلي للحرب على ساحات بعيدة وقريبة». وأضاف: «العديد من التهديدات المختلفة لا تزال تتطور من حولنا، ابتداء من معضلة إيران التي تتحمل إسرائيل مسؤولية حاسمة في تقييم حلها، وصولا لمعضلة الحدود الشمالية ومعضلة قطاع غزة والتحديات في الضفة الغربية».

