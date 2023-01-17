مصر: رئيس الحكومة تفقَّد مشروعات تنموية في شمال سيناء

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القاهرة- الوكالات: زار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يرافقه 7 من وزراء حكومته، محافظة شمال سيناء، الواقعة شمالي شرق البلاد؛ لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها، في أول زيارة لرئيس الحكومة إلى شمال سيناء منذ توليه مهام منصبه في يونيو 2018، وبعد غياب منذ عام 2013 جراء الهجمات المسلحة بالمحافظة.

وتفقد مدبولي مشروعات إنشاء مدينة رفح الجديدة، ومحطة محولات الشيخ زويد، وجامعة العريش، وميناء العريش البحري، ومستشفى العريش، ومحطة تحلية مياه البحر.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، إن «التواجد في محافظة شمال سيناء، والقدرة على التحرك بمنتهى الأمان في الطرق والميادين، لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، الذين سجلوا تضحياتهم على كل شبر من هذه الأرض».

واعتبر عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، سامي كامل، أن الزيارة الأولى لرئيس الحكومة إلى مدن شمال سيناء «رسالة داخلية وخارجية عن استقرار الحالة الأمنية للمحافظة، والقضاء على الإرهاب بكل أنحاء المحافظة، كما أنها رسالة واضحة للجهات الحكومية على سرعة البدء في المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية».

وأضاف كامل، في تصريحات لشبكة ـCNN الإخبارية الأميركية، أن نواب شمال سيناء طالبوا بضرورة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية، على رأسها الصناعة والزراعة.

وتنفذ الحكومة المصرية عدة مشروعات لتنمية شمال سيناء، أبرزها إنشاء مدينة رفح الجديدة كبديلة عن رفح القديمة. وتضم المدينة الجديدة أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية و400 بيت بدوي، كم تم إنشاء محطة محولات كهربائية بمدينة الشيخ زويد، وتطوير ميناء العريش بتكلفة 4 مليارات جنيه (135.6 مليون دولار)، وإنشاء مستشفى العريش، ومحطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 300 ألف متر مكعب يوميًا.

كما يجري العمل على إنشاء خط مياه ضخم يمتد إلى منطقة وسط سيناء لزراعة 756 ألف فدان، إضافة إلى السعي لإنشاء مزارع سمكية والتوسع في محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش.

وقالت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن زيارة رئيس الحكومة تحمل رسالتين؛ الأولى أن شمال سيناء آمنة، وأنه تم القضاء على الإرهاب والسيطرة على الوضع الأمني في كل أرجاء المحافظة، والثانية هي أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة التنمية وإقامة العديد من المشروعات القومية لخدمة الأهالي وجذب المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى مشروعات خدمية مثل جامعة العريش التي تضم 7 جامعات، وعودة العمل بمحكمة شمال سيناء بعد توقفها لعدة سنوات.

وحسب تصريح سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل من العام الماضي، بلغ عدد ضحايا الهجمات المسلحة 3277 قتيلا وأكثر من 12 ألف مصاب منذ عام 2013.

