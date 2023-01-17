السوداني يدعو إلى بقاء «مفتوح» للقوات الأميركية

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد أن بلاده لا تزال بحاجة إلى وجود قوات أميركية لمواجهة خطر تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري، رافضا وضع جدول زمني لهذا الوجود.

وتنشر الولايات المتحدة نحو ألفي عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية، كما ينفذ حلف شمال الأطلسي «ناتو» مهمة غير قتالية في العراق، يشارك فيها وفق موقعه الإلكتروني «مئات» من العناصر من عدة دول أعضاء أو شركاء للحلف (أستراليا وفنلندا والسويد). ونقلت الصحيفة عن السوداني في مقابلة أجرتها معه، قوله «نعتقد أننا ما نزال بحاجة للقوات الأجنبية، وأن إزالة خطر تنظيم داعش من العراق لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت»، موضحا أن التهديد للعراق مصدره تسلل خلايا التنظيم الإرهابي من سورية.

وقالت الصحيفة إن السوداني أكد خلال المقابلة عدم الحاجة لوجود قوات أجنبية «مقاتلة» داخل العراق، وأن الحاجة تبقى قائمة في الدور الذي يمكن أن تقدمه هذه القوات من خلال تدريب القوات العراقية وتقديم المعلومة الاستخبارية لها في ملاحقة بقايا «داعش». وقال السوداني، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، للصحيفة إنه يعتزم إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأميركيين الشهر المقبل، مضيفا أن العراق يود أن تكون علاقاته مع واشنطن مماثلة لتلك التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج.

وأضاف أنه لا يرى أنه من المستحيل أن يكون للعراق علاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة.

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا قد قال في تقرير للقيادة المركزية تناول تفاصيل العمليات التي تقودها واشنطن لمكافحة «داعش في سورية والعراق:» هناك جيش داعشي بالمعنى الدقيق محتجز في سورية والعراق ومخاطر إفلاته كارثية.. نحو 10 آلاف من قادة وعناصر داعش موجودون بمنشآت احتجاز بشتى أنحاء سورية، وحوالي 20 ألفا مثلهم في العراق».

وأضاف « الجيل المحتمل القادم لتنظيم داعش سيكون أيضا من بين أكثر من 25 ألف طفل في مخيم الهول المعرضين للخطر، هؤلاء أهداف رئيسية لتطرف داعش».

