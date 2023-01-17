«الغارديان»: ساسة ليبيا مختلفون على كل شيء إلا زيادة رواتبهم

عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية نقلا عن مبعوثين دوليين أن رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بأكثر من 40% عام 2022. وقالت إن صبر القادة الغربيين بدأ ينفد حيال النخبة السياسية الليبية التي فشلت مجتمعة لأكثر من عام في الاتفاق على الأسلوب الذي تُجرى على أساسه الانتخابات ومع ذلك رفعت رواتبها بأكثر من 40% وفقا للأرقام الرسمية. ويدرس مبعوثون خاصون من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة خطواتهم التالية بعد فشل فصيلين ليبيين متنافسين، في التوصل إلى اتفاق نهائي في القاهرة بشأن الأساس الدستوري للانتخابات الوطنية. ونقل التقرير عن دبلوماسي غربي غاضب لم يكشف هويته قوله إن بعض الساسة الليبيين «يبذلون جهودا مخلصة في الوساطة، إلا أن السمة الغالبة على السياسيين الليبيين، من طرفي الخلاف هو التشدق بأن الانتخابات ضرورية، ثم يفعلون كل ما بوسعهم لمنع إجرائها حتى يتمكنوا من الاستمرار في ملء جيوبهم بالأموال بطرق غير مشروعة». ولفت إلى أن الإحباط من هذا الوضع قد يدفع الساعين لحل هذه المشكلة إلى التخلي عن الأمل في إقناع هؤلاء الأشخاص بالموافقة على الانتخابات، والعمل على إيجاد حل بديل. وأوضحت غارديان أن سمعة الطبقة السياسية بالكاد تعززت بعد نشر مصرف ليبيا المركزي بياناته الأسبوع الماضي التي أظهرت أن إجمالي الإنفاق الحكومي قد ارتفع العام الماضي إلى 127.9 مليار دينار ليبي، بزيادة قدرها 42 مليار دينار أو نحو 9 مليارات دولار عن عام 2021. كما ارتفعت رواتب موظفي الدولة بما في ذلك رواتب السياسيين بنسبة 42% إلى 47 مليار دينار لعام 2022، مقارنة بـ 33 مليار دينار العام السابق. ويعد هذا أكبر بند إنفاق منفرد.