إضراب في المدارس «الرسمية» .. والوزارة ترد بوقف تعليم اللاجئين

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: رد وزير التربية اللبناني عباس حلبي على إعلان الأساتذة في المدارس الرسمية الإضراب العام والشامل إلى حين تحسين أوضاعهم المعيشية، بالإعلان عن توقف التعليم في دوام بعد الظهر لغير اللبنانيين. وقال المدير العام للوزارة «لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا وأن يتعلم أولاد غيرنا. وبالتالي، نعلن توقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين إلى حين التوصل إلى حل لمسألة التعليم قبل الظهر».

وترفض المعلمة ماجدة العودة إلى التعليم في المدرسة الرسمية قبل أن تفي وزارة التربية بوعودها لهم بتحسين رواتبهم، التي تآكلت قيمتها مع انهيار الليرة مقابل الدولار، وأن تلتزم أيضاً الجهات المانحة بواجباتها تجاههم، لأنهم يعلّمون الطلاب غير اللبنانيين. وماجدة معلّمة في مدرسة الهرمل (البقاع) المتوسطة الرسمية شمال شرقي لبنان حيث انتشر مقطع فيديو لزملاء لها من المدرسة يمنعن طلاباً لاجئين من التابعية السورية من الدخول إلى المدرسة بسبب الإضراب عن العمل. وقالت ماجدة لموقع قناة «العربية» الالكتروني «كيف أذهب إلى المدرسة خلال دوام بعد الظهر وأعطي دروساً للاجئين السوريين وأولادي يلازمون البيت بسبب الإضراب؟ أين العدل في ذلك؟ «يسمحولنا فيا».

وأبدت عتبها على الأمم المتحدة والجهات المانحة لأنها تموّل تعليم الطلاب السوريين على حساب اللبنانيين. وقالت «لماذا لا يعاملون الطلاب اللبنانيين بالتساوي مع اللاجئين السوريين؟ لماذا لا يدفعون لنا حقنا مقابل تعليم الطلاب غير اللبنانيين؟ لم نعد نستطيع التحمّل».

وأكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تُعنى بقضايا حقوق الإنسان «أن المانحين الدوليين يدفعون للبنان مبلغاً محدداً لكل طفل سوري لاجئ مسجّل في المدرسة».

وفي السياق أكدت مصادر وزارة التربية «أننا نتواصل مع الجهات المانحة الدولية من أجل إيجاد حلّ «بالتساوي» بين الطلاب اللبنانيين واللاجئين السوريين، ويُنصف في الوقت نفسه الأساتذة». وأوضحت «أن قرار وقف تعليم اللاجئين السوريين لم يكن هدفه الانتقاص من حقهم بالتعليم، لكننا اتّخذناه استباقاً لردّات فعل قد يلجأ إليها أهالي الطلاب اللبنانيين تجاه اللاجئين إذا استمرّ إضراب الأساتذة فيُحرم أولادهم من التعليم في حين أن الطلاب السوريين يواصلون الدروس».

وكشفت مصادر وزارة التربية في لبنان «أن المدارس الرسمية في لبنان تحتضن أكثر من 170 ألف لاجئ سوري مسجلّين في حوالي 350 مدرسة رسمية في الدوام المسائي، في مقابل 235 ألف طالب لبناني».

