«الناتو»: لا تطبيع مع روسيا.. وأوكرانيا ستتسلم أسلحة ثقيلة

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن دولاً غربية سترسل قريبا لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة. وقال ستولتنبرغ، في مقابلة مع صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية قبل اجتماع في قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف «إن التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب». وأضاف «نحن في مرحلة حاسمة من الحرب. لذلك، من المهم أن نزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاج اليها لكي تنتصر». وتعهدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تزويد أوكرانيا آليات مدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع هي 40 مدرعة ألمانية من طراز «ماردر» و50 مدرعة أميركية من طراز «برادلي» وعدد من مدرعات «ا ام اكس-10» الفرنسية. لكن الضغط على الحلفاء يزداد ليوافقوا على تسليم دبابات قتالية. وتعهدت المملكة المتحدة إرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز «تشالنجر 2» إلى أوكرانيا «في الأسابيع المقبلة».

وقال ستولتنبرغ إن التطبيع مع روسيا بعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا غير وارد، مشيرا الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترف خطأ بشنه هجوماً على أوكرانيا. وأوضح «لقد بالغ في تقدير قدرة قواته المسلحة نرى اخطاءهم الميدانية وافتقارهم إلى المعنويات ومشاكل القيادة لديهم ومعداتهم الرديئة» لكن الروس «أظهروا استعدادهم لتكبد خسائر فادحة من أجل تحقيق أهدافهم».

في المقابل أكد رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، أن الغرب لايسعى للتسوية في أوكرانيا، وأن روسيا ستحقق جميع أهداف عمليتها العسكرية وتنهي «الهيمنة الغربية الفاشلة» على حد تعبيره.

الى ذلك أعلنت السلطات الأوكرانية، امس ارتفاع حصيلة القصف الروسي على مبنى سكني في مدينة دنيبرو إلى 35 قتيلا. يأتي ذلك فيما تبددت الآمال في إنقاذ مزيد من الناجين من تحت حطام المبنى. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يوجد طفل من بين القتلى، في حين أُصيب 73 شخصاً بينهم 13 طفلا. وأضاف عبر تطبيق تليغرام أنه تم إنقاذ 39 شخصا بينما لا يزال هناك العشرات في عداد المفقودين.

بدوره، قال عمال الطوارئ إنهم سمعوا نداءات استغاثة من تحت أنقاض المبنى السكني المؤلف من تسعة طوابق بالمدينة الواقعة في شرق وسط البلاد. وزادت مخاوف رجال الإنقاذ بسبب انخفاض درجات الحرارة. وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن المبنى السكني أصيب بصاروخ روسي من طراز «كيه.إتش-22» المعروف بأنه غير دقيق، وأن أوكرانيا لا تمتلك الدفاعات الجوية التي تمكنها من إسقاطه.

