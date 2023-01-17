الرئيس الكرواتي: العقوبات «غباء» ويريدوننا «عبيداً لأميركا»

عربيات ودوليات

زغرب - الوكالات: أكد الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، أن «العقوبات ضرب من الحماقة» ولن تحقق لأصحابها شيئا، متسائلا عما إذا كان الجميع يريدون أن يكونوا عبيدا لواشنطن.

وقال ميلانوفيتش لصحيفة «Istra24» إن «واشنطن و«الناتو»، بمساعدة أوكرانيا، يخوضان حربا بالوكالة ضد روسيا». وأكد أنه لايرى الهدف النهائي للعقوبات ضد موسكو، وأضاف «لا يمكن أن تكون الخطة عزل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. العقوبات لايمكن أن تكون خطة. هذا غباء، ولم نحقق أي شيء بهذا. العقوبات لم تكسر ميلوسيفيتش. يلجؤون إليها من حرب إلى حرب، ونحن نقرر من نكون؟ يريدوننا عبيدا لأميركا؟».

وأكد رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، في وقت سابق أن الغرب لا يسعى للتسوية في أوكرانيا، وأن روسيا ستحقق جميع أهداف عمليتها العسكرية وتنهي الهيمنة الغربية.

