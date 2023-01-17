الناس تبي «العنب مو الناطور».. يا نواب

آراء

رسالة إلى اعضاء مجلس الامة، كان من الأجدر ان تتريثوا ولا تستعجلوا التصويت على مقترح شراء مديونيات المواطنين وأنتم تعلمون أن الحكومة قد أبدت رأيها مقدما بعدم موافقتها على هذا المقترح وأنها بحاجة الى مزيد من الوقت لدراسته او وضع بدائل اخرى له.

الناس تريد العنب وليس الناطور يا أعضاء مجلس الأمة انتم قدمتم المقترح للتصويت من أجل إبراء الذمة أمام ناخبيكم مع أنكم متاكدان من أن الحكومة سترفض هذا المقترح، كنت أتمنى أن تجتمع اللجنة المالية مع وزير المالية ومسؤولي البنك المركزي والتأكد من الأرقام التي اعلنوا عنها بخصوص مديونيات المواطنين والتي كانت مبالغاً فيها، وانتم متأكدون من أن هناك مبالغة بخصوص الأرقام التي أعلنها البنك المركزي.

هناك مقترحات شعبوية ينتظرها المواطن ولابد من مناقشتها والتعاون مع الحكومة لاقرارها كزيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين وايجاد حلول للفوائد التي تأخذها التأمينات الاجتماعية من المتقاعدين عند استبدال الراتب بالاضافة الى رفع سقف القرض الحسن ليكون عشرين ضعف الراتب بدلا من سبعة أضعافه وتغيير بعض بنود هذا القرض كإمكان تكرار أخذ القرض متى ما انتهى المتقاعد من تسديد مديونية القرض الحسن.

يانواب الأمة هناك مقترحات قابلة للتطبيق وتقبلها الحكومة ولا تدخل في دائرة الشك بالعدالة والمساواة وتفتح أبواب الاختلاف والشد والجذب حتى بين المواطنين كقضية شراء أو إسقاط قروض المواطنين هناك من يقول أنا لم أقترض وآخر يقول أنا انتهيت ودفعت قرضي وآخر يقول أنا مطلوب خمسة آلاف دينار وآخر مطلوب سبعون الفاً.

هناك مواطنون عليهم آلاف الدنانير فواتير كهرباء ومهددون بوقف الماء عنهم ومنهم من يدفع شهرياً قسطاً للكهرباء بسبب مديونية الوزارة كان من الأجدر أن ينظر لهم أعضاء مجلس الأمة ويتعاونون مع الحكومة وايجاد حلول لهؤلاء مع وضع آلية يستفيد منها الجميع.

يانواب الامة اليوم مر على مجلسكم أكثر من 100 يوم، والناس لم تر أي انجاز حقيقي ملموس وإن وعودكم الانتخابية بخصوص المقترحات الشعبوية تلاشت وأصبحت سراباً، فلابد من الاتفاق فيما بينكم وبعضكم مع بعض أولا، وبعدها مع الحكومة والجلوس معها والاتفاق على ايجاد صيغة معينة ترضي السلطتين وتكون قابلة للتطبيق حتى يتلمس المواطن هذه الانجازات وترفع عن كاهله وتخفف عنه أعباء الحياة.

الناس تريد العنب وليس الناطور، ولكن اذا كنتم ستتعاملون مع القضايا الشعبوية كتعاملكم مع قضية القروض الناس ماراح تشوف العنب ولا حتى الناطور؛ فبالتعاون والتفاهم والاجتماعات الايجابية سيتحقق كل ما يتمناه المواطن، وبدون تعاون لا يمكن أن يتحقق أي شي.

بالختام حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها.

