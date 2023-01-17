كلمـا دقيـت فـي أرض وتـد

آراء

في عام 1986م ابدع كعادته الشاعر الغنائي الكويتي الكبير الاستاذ عبداللطيف البناي في اغنية (كلما دقيت في ارض وتد وقام بتلحينها وغنائها الفنان السعودي الكبير المرحوم طلال مداح رحمه الله، وتقول كلمات الاغانية (كلما دقيت في ارض وتد... من رداة الحظ وافتني حصاة - كنت انا وياه روح في جسد... مرقده روحي وهدب عيني غطاه - وليه يا دنيا حبيبي يبتعد... هل انا قصرت في شيء معاه - من قبل عامين معطيني وعد... للاسف اليوم ينكر ماحكاه - هو عطاني الشمس والقمرا بيد... هو عطاني الحب وبالتالي خذاه - عافني مره ولا حتى نشد... كل ذاك الحب مسرع مانساه - ليتني مازلت طفل في المهد... لاهي ساهي عن الهم وبلاه - أنا بين الناس اكمالة عدد... ولا أنا بالروح فارقت الحياة)، وكلمات هذه الاغنية تحكي واقع حال بين حبيبين ولكن اليوم نقدر ان نسقطها على حال المواطن بين الحكومة الرشيدة ومجلس الامة.

بالبداية يقول المواطن كلما دقيت بارض وتداً ونحولها ان الوتد هو اختيار النواب الاكارم في مجلس الامة ومن رداءة حظه يخرج الاختيار خاطئاً لكون اغلب النواب وليس الكل يراعون مصالحهم الشخصية والانتخابية دون الالتفات للوطن والمواطن، وبالبيت الثاني نقدر القول ان النواب هم من رحم الشعب ولكن اداءهم خارج رحم الشعب وبالبيت الثالث يصور لنا ان اغلب النواب الكرام يبتعدون عن المطالب المهمة للشعب ويتجهون للمطالب الثانوية مع العلم ان المواطن ما قصر معاهم في شيء والبيت الرابع يمثل وعود النواب ايام الانتخابات للمواطنين وانهم سوف يعملون ويطالبون وعند وصولهم وجلوسهم على المقعد (الكرسي الاخضر) تتبخر هذه الوعود، والبيت الخامس يتشارك فيه النواب والحكومة بحيث الوعود التي يحبها المواطن من محاربة الفساد والعمل على الاصلاح ومع مرور الايام نرى ونكتشف كمواطنين ان السلطتين انكروا وتناسوا هذه الوعود، والبيت السادس يقول ان اعضاء السلطتين قد تناسوا او نسوا اعطاء وتضحيات هذا الشعب بكل الاوقات والمجالات والبيت الثاني يمثل المواطن انه تكملة للعدد ليرد المواطن بقول كل ما اخترت اكتشفت ان الاختيار غلط ولن يحقق الامال والطموح، وكلا السلطتين يعمل من اجل البقاء الخاص والاستمرار على جراح الوطن والمواطن وان كل ما نخطي خطوة للامام نرجع عشر خطوات للخلف ونرى أننا في محلنا نراوح دون تقدم واننا نلف وندور في المربع الاول فقط دون ان نرى ملامح الانتقال للمربع الثاني ومع كل مجلس جديد وحكومة جديدة نقول الامل والخير بقبال واننا على موعد ولكن سرعان ما يتبخر الامل وان الوصول للخير بعيد وهذه هي رداءة الحظ وان الحصى بات بكل مكان ويظهر للوطن والمواطن.

والتمني اليوم ونحن نسمع عن استقالة للحكومة الرشيدة وان عمر المجلس الجديد بات قصيرا والى اخر هذه الامور يكون اخر الحصى الموجود بحظ هذا الوطن وحظوظ المواطنين، ونواصل التمني ان ينصلح الحال بكل قطاعات الوطن ويتعدل حال المواطن ويكون هو ديدن اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية قولا وفعلا، والحين ما ظل عندي إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها ومن كل شر وضرر ويبعد الحصى عن البلاد والعباد، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: اشفيها تسولف صح هذي الايام؟ الجواب مثل التلفون العمومي بالشارع كثر ما تحط خردة تحجي المعزب يحكم، بس انت متى تيوووز وتعقل يا مواطن؟

