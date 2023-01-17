المادة 10 من قانون ذوي الإعاقة 8/2010

آراء

ركز قانون ذوي الاعاقة في أغلب مواده على (المساواة والاندماج بالمجتمع) لكي لا يشعر الاشخاص ذوو الاعاقة بأنهم عبء على المجتمع وجاءت المادة (10) وما جاء عليها من تعديلات:

«تتخذ الحكومة جميع الترتيبات الادارية والتنظيمية المطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة بمن فيهم فئتا بطيئي التعلم وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج. كما تعمل على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الاشخاص ذوي الاعاقة».

- بمعنى يجب مراعاة بطيئي التعلم وصعوبات التعلم للسعي لاندماجهم بالمجتمع والعمل على دعم الموهوبين منهم بما يميزهم عن غيرهم من أقرانهم وتوفير الرعاية لهم وكل هذا تتكفل به الدولة والجهة المسؤولة والمراقبة وهي هيئة ذوي الإعاقة.

