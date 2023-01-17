كالعادة يالأزرق

آراء

«هاردلك» هذا المصطلح الذي أصبح لا يفارق منتخبنا منذ إثني عشر عاماً، خرج منتخبنا الوطني من خليجي البصرة وبحوزته أربع نقاط مما اعتبره رئيس الاتحاد في تصريح تلفزيوني له بأنه إنجاز حيث قال: «لا تقولي هارد لك.. إحنا خرجنا من البطولة بشرف ولازم تبارك لي..... »

وكأن الاتحاد أعد المنتخب للحصول على ثلاث نقاط والمنتخب حقق لنا أربعا لذلك ربما اعتبره إنجازاً ويفترض ان يتم تبادل التهاني والتبريكات...؟

نعم نحن دولة من أغنى الدول ونعم لا نملك الاحتراف ونعم نحن شعب مثقف كروياً ونعم هناك قصور حكومي وتشريعي وإداري في ملف

كرة القدم لكن من غير المعقول ان يصل طموحنا الكروي وتعتبر الخروج من باب البطولة العريض إنجازا ما هكذا تورد الإبل ولم توفق بهذا التصريح وكأنك تريد من الشعب ان لا يحمل الاتحاد والجهازين الفني والإداري تخبطات إعدادكم، خرج منتخبنا من 3 مباريات لعبها سجل من خلالها هدفين كلاهما بدون هجمة منظمة واستلام وتسليم صحيح غابت التكتيكات وبناء الهجمات عن لاعبين تدرجوا بالمراحل السنية يفترض على اضعف الإيمان انهم متقنون لهذه المهارات، القصور الحكومي والتشريعي ليس سبباً بأن اللاعب لا يستطيع بناء هجمة وكذلك الاحتراف ليس سبباً بأن اللاعب لا يجيد استلام وتسليم الكرة او ان يغطي مركزه بالشكل الجيد بالمرتدات ويقف بالمكان والشكل الصحيح المناسب.

لذلك الدعوة لعدم القسوة على المنتخب وتسليط الضوء على التخبطات التي يمر بها المنتخب امر لا يقبله عاقل.... لجنة المسابقات المحلية في الاتحاد تحتاج الى مراجعة قراراتها وكذلك قانون اللاعبين المحترفين الخمسة واختيار أعرق المدارس الكروية في تدريب الناشئين فهم المستقبل، اما التخطيط للمدى القريب والقصير فهذه حجة من ليس له حيلة ارحموا «الفنيلة الزرقاء» وإن كنتم غير قادرين على العطاء فسعيکم مشکور وأفسحوا المجال لمن هو قادر على انتشال الكرة الكويتية وإرجاع بريقها في سماء الكرة العربية.

أما «صبرو عليهم.... توهم شباب... الحمد لله خرجنا بشرف» هذه العبارات لا تسمن ولا تغني من جوع، الذي يسمن ويغني هو قرار واضح وان تكون الرياضة مشروع دولة اساسيا وليس ثانوياً وأكفاء يمتلكون فن الادارة وذو خبرة، اما غير ذلك فسنبقى أسرى انجازات الماضي التي محاها تخبط الادارات المتعاقبة على كرتنا الكويتية والسلام ختام.

