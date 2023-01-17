ذكرياتي مع عبدالناصر

آراء

«ارفع راسك فوق أنت مصري» هذا النداء الرائع الذي تغنى به الثوار في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو والذي يدعو الى العزة والكرامة، والذي جاء على لسان الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كان شرارة من شرارات الثورة التي أنارت سماء القاهرة في ميدان التحرير وكل ميادين مصر، هذا الشعار له عندي معنى خاص جدا ولكنه يمكن أن يجعل للعالم قوة هذا المعنى وهذه الكلمات..

عندما كنت صغيرا نشأت في أسرة تهيم عشقا بعبدالناصر كباقي الأسر المصرية الكثيرة آنذاك وتفتحت عيناي في سنواتي الأولى على صور وبوسترات كثيرة وكبيرة تملأ جدران منزلنا، وأعترف أنه للآن لم أستطع أن أغلب دموعي عند سماعه وسماع خطبه التاريخية مثل خطاب التنحي وخطاب التأميم، بل والأدهى أنني يمكن أن أجزم أني لا أتذكر ما فعلته من يومين في زخم هذه الحياة المتسارعة التي نعيشها ولكني أقسم بالله أني أتذكر جليا يوم جنازة عبدالناصر التي حضرتها وأنا ابن الأربعة أعوام عندما حملتني والدتي فوق كتفها وسارت بي لمسافة كبيرة حتى تحضر الجنازة من مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير وتودعه كباقي جموع المصريين، وكانت معنا جدتي العجوز التي لا تقوى على السير ولكنها صممت على الذهاب، أتذكر هذا اليوم جيدا، أتذكر جموع الشعب التي لم أر لها مثيلا حتى جاءت الثورة وتذكرت هذا اليوم وهذا الزعيم.

ولكن عندما كبرت وبدأ يتشكل وجداني وفكري قرأت كثيرا عن عبدالناصر وأخطائه وأخطاء عصره ومشاكله مع الإخوان المسلمين ونكسة 67 ووصمت جبينه بقتل العالم الجليل سيد قطب صاحب كتاب ظلال القرآن والذي استطاع انجاز هذا العمل عن تفسير القرآن الكريم كله في محبسه، وزينب الغزالي والكثيرين بغض النظر عن إنجازاته العظيمة التي لا ينكرها إلا جاحد وطهارة يده التي لايختلف عليها أحد وكبريائه وشخصيته الكاريزمية التي جعلت مصر و العالم العربي كله يفخر به..

وكنت في إحدى الجلسات العائلية والحديث طال عن عبدالناصر فأفصحت عن شكواي من أخطائه التي أدت بنا إلى حال كنا لا نتمناه وإذا بوالدي ينهرني بشدة لم أعهد لها مثيلا من قبل وهو الذي يفاخر بي دائما، ولكن هذه المرة وجدته وقد جن جنونه يصرخ في.. من أنت حتى تهاجم عبدالناصر؟، ماذا تعرف في حياتك حتى تتحدث عنه ؟، ماذا قالوا لك عنه ؟ ماذا عانيت في حياتك حتى تعرف ماذا كان يفعل معنا ولنا ؟..

عبدالناصر الذي عندما صدمنا بالهزيمة وقف مثل أي رجل شجاع ليعلن تحمله المسؤولية وتنحيه، ولكن رغم كل آلام الهزيمة وحسرة الانكسار تجمعنا وتوحدنا لنعلن له رفضنا لهذا التنحي، فالنكسة ليست في حرب خسرناها ولكن النكسة كل النكسة في خسارة عبدالناصر، وكان لزاما علينا مناصرته وعدم كسره حتى لا تضيع مصر بل والأمة العربية ككل فالحرب تعوض وعوضت ولكن عبدالناصر لا يعوض، وهنا قال أبي الجملة التي أسكتت الجميع وأعترف أنني كنت غير مدرك لها وقتها، ولكني عرفتها جليا مع الزمن وخاصة في 25 يناير و 30 يونيو وهي على لسان أبي «عبدالناصر هو اللي قالي ارفع راسك يا أخي.

