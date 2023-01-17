تعادل مخيب لأتلتيكو

دوليه

اهدر اتلتيكو مدريد نقطتين اضافيتين ليتابع عروضه المتذبذبة هذا الموسم وذلك عقب تعادله امام ألميريا 1-1 في منافسات المرحلة 17 من الدوري الاسباني أول من أمس.

وتقدم الضيوف عن طريق الارجنتيني انخل كوريا (18) قبل ان يعادل المالي البلال توريه النتيجة لألميريا (37).

وبات اتلتيكو الذي يحتل المركز الرابع يتخلف بفارق 13 نقطة عن برشلونة متصدر الترتيب، علما انّ الفريق الكاتالوني يملك مباراة اقل. وشهدت المباراة طرد لاعب اتلتيكو الارجنتيني سيرخيو ريغيلون، الذي دخل كبديل بعد نيله بطاقتين صفراوين في غضون خمس دقائق (89).

وفاز اتلتيكو بمباراة واحدة فقط من مبارياته الست الأخيرة في الدوري ضد إلتشي الذي يحتل المركز الأخير في الترتيب. وانتزع الـ»روخيبلانكوس» التقدم في الدقيقة الثامنة عشرة بعد تمريرة من المدافع الفرنسي جيوفري كوندوغبيا الى مواطنه انطوان غريزمان الذي ترك الكرة عن طريقة التمويه، لتصل الى كوريا فلم يتردد الاخير بايداع الكرة الشباك (18).

وفرض اصحاب الارض التعادل قبل نهاية الشوط الاول عبر توريه بكرة رأسية قوية اثر تمريرة عرضية من الارجنتيني لوكاس روبرتون (37). وبعد تعادله، ابتعد الميريا بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط بعد تقدمه الى المركز الثالث عشر.

وفي وقت سابق، فاز اسبانيول على خيتافي 2-1 بعد هدف رائع للمهاجم جوزيلو من مسافة الـ 40 قدم. بعد هذه النتيجة، تراجع اشبيلية مؤقتا الى المركز الثامن عشر بعد خسارته امام جيرونا 1-2 السبت.

