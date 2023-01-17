أنشيلوتي: علينا أن نتعلم مما حدث

دوليه

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إن فريقه قدم هدايا لبرشلونة في اللقاء الذي خسره 1-3 بنهائي كأس السوبر الإسباني، في اللقاء الذي أقيم أول من امس على ستاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «علينا أن نتعلم مما حدث، فهي لحظة صعبة، كان معروفا قبل المباراة أن فريقنا ليس في أفضل حالاته». وأضاف: «علينا أن نستعد للمباراة المقبلة، وهذه المباراة ستساعدنا في إظهار بعض النواقص للفريق».

وتابع: «لقد منحناهم الهدايا، لم يكن هناك الكثير من الإيقاع، لكننا منحناهم هديتين سجلوا منهما هدفين، علينا أن نتحسن على المستوى البدني». وأتم: «علينا أن نعمل ونصحح الأخطاء التي ارتكبناها، أمام فالنسيا كنا أفضل دفاعيا، لكننا اليوم ارتكبنا أخطاء مرة أخرى».

