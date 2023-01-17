loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أنشيلوتي: علينا أن نتعلم مما حدث


قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إن فريقه قدم هدايا لبرشلونة في اللقاء الذي خسره 1-3 بنهائي كأس السوبر الإسباني، في اللقاء الذي أقيم أول من امس على ستاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.
وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «علينا أن نتعلم مما حدث، فهي لحظة صعبة، كان معروفا قبل المباراة أن فريقنا ليس في أفضل حالاته». وأضاف: «علينا أن نستعد للمباراة المقبلة، وهذه المباراة ستساعدنا في إظهار بعض النواقص للفريق».
وتابع: «لقد منحناهم الهدايا، لم يكن هناك الكثير من الإيقاع، لكننا منحناهم هديتين سجلوا منهما هدفين، علينا أن نتحسن على المستوى البدني». وأتم: «علينا أن نعمل ونصحح الأخطاء التي ارتكبناها، أمام فالنسيا كنا أفضل دفاعيا، لكننا اليوم ارتكبنا أخطاء مرة أخرى».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة