فوز روما ولاتسيو وأتالانتا

دوليه

بقي الصراع حول المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا مشتعلا في الدوري الايطالي بعد فوز الثلاثي لاتسيو واتالانتا وروما على ساسوولو وساليرنيتانا وفيورنتينا تباعا أول من امس، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي.

وتساوت الفرق الثلاثة بـ 34 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن يوفنتوس وانتر اللذين يتساويان في المركز الثالث، مع افضلية الاهداف لليوفي، وبفارق 4 نقاط عن ميلان الثاني!

في المباراة الاولى، تغلب لاتسيو على مضيفه ساسوولو 2-0، بفضل هدفي ماتيا تساكاني من ركلة جزاء (45+3) والبرازيلي فيليبي أندرسون (90+4). وهو الفوز الأول لنادي العاصمة في الدوري بعدما فشل في تحقيق ذلك في مبارياته الثلاث الأخيرة، حيث خسر أمام يوفنتوس بثلاثية وأمام ليتشي 1-2، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام إمبولي 2-2.

ويعود الفوز الأخير للاتسيو إلى المرحلة 14 عندما أسقط في عقر داره ضيفه مونتسا 1-0. وحافظ لاتسيو على نظافة شباكه في 10 مباريات في «سيري أ» هذا الموسم، فيما وحده يوفنتوس الذي تعرض لخسارة كبيرة أمام نابولي المتصدر 1-5 في افتتاح منافسات هذه المرحلة الجمعة، تمكن من تحقيق ارقام أفضل اذ لم تهتز شباكه في 12 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وتلقى فريق المدرب ماوريتسيو ساري ضربة معنوية قوية بخروج مهاجمه تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 15 بسبب آلام في فخذه الأيمن. في المقابل، مُني ساسوولو الذي يقبع في المركز السادس عشر مع 16 نقطة.

وفي الثانية، حقق اتالانتا فوزا ساحقا على حساب ساليرنيتانا 8-2 ليواصل سعيه للاقتراب من المراكز الاربعة الاوائل. وسجّل اهداف اتالانتا سبعة لاعبين مختلفين كل من العاجي جيريمي بوغا (6) والنيجيري أديمولا لوكمان (20 من ركلة جزاء و54) وجيورجيو سكالفيني (23) والهولندي تيون كوبمينرس (38) والدنماركي راسموس هويلوند (41) والبرازيلي إيدرسون (61) ونادر زورتيا (85). فيما سجّل هدفي الفريق الخاسر كل من السنغالي بولايي ديا (10) وهانس نيكولوسي كافيالي (56). وفي الثالثة، حقّق روما فوزا مهما على حساب ضيفه فيورنتينا 2-0. وسجّل هدفي فريق العاصمة الارجنتيني باولو ديبالا (40 و82). وبقي روما للمباراة الخامسة توالياً دون خسارة، حيث تعود هزيمته الاخيرة الى مباراته امام جاره لاتسيو عندما سقط 0-1 ضمن المرحلة 13. وشهدت المباراة طرد لاعب فيورنتينا البرازيلي دودو (24) بعد نيله بطاقتين صفراويين. وبخسارته، بقي فيورنتينا في المركز التاسع برصيد 23 نقطة متقدما بفارق الاهداف فقط عن تورينو العاشر. كما فاز بولونيا على اودينيزي 2-1، حارما الاخير من فرصة البقاء على مقربة من المراكز الطليعة، حيث يحتل اودينيزي المركز الثامن برصيد 25 نقطة بفارق 12 نقطة عن انتر الرابع. وتغلب ايضا سبيتسيا على تورينو بهدف وحيد سجله الانغولي مبالا نزولا من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

