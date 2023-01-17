نيوكاسل استعاد الثالث

دوليه

استعاد نيوكاسل يونايتد المركز الثالث من مان يونايتد بفوز متأخر على ضيفه فولهام 1-0 أول من أمس في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الانكليزي.

وكان مان يونايتد ارتقى مؤقتا الى المركز الثالث بعد ان قلب تخلفه امام جاره وضيفه مانشستر سيتي الى فوز 2-1 السبت. ورفع نيوكاسل رصيده الى 38 نقطة متفوقا على مان يونايتد بفارق الاهداف فقط علما بان الاخير يملك مباراة مؤجلة.

وكانت نقطة التحول في المباراة في الدقيقة 70 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فولهام انبرى لها هدافه الصربي الكسندر ميتروفيتش مهاجم نيوكاسل السابق وسددها بيمناه داخل الشباك، لكن الحكم الغى الهدف لأن الكرة اصطدمت بقدم ميتروفيتش اليسرى لدى تنفيذها اثر تزحلقه واحتسب ركلة ثابتة لنيوكاسل.

ودخل نيوكاسل المباراة بعد ان تعادل سلبا في اخر مباراتين له في الدوري ضد ليدز يونايتد وارسنال، وكان في طريقه الى تحقيق «هاتريك» من التعادلات السلبية لكن مهاجمه السويدي الشاب الكسندر ايزاك خطف هدف الفوز في الدقيقة قبل الاخيرة اثر دربكة امام المرمى قبل ان يستثمر كرة عرضية من كالوم ويلسون ليودعها برأسه داخل الشباك.

لم يخسر نيوكاسل المملوك سعوديا والطامح الى احتلال احد المراكز الاربعة الاولى، سوى مرة واحدة هذا الموسم وكانت امام ليفربول 2-3 بهدف في الوقت بدل الضائع اواخر اغسطس الماضي.

في المقابل، تنفس تشلسي ومدربه هاري بوتر الصعداء بفوزه على جاره كريستال بالاس 1-0 محققا اول انتصار له منذ مطلع العام الحالي. وسجل المهاجم الالماني الدولي كاي هافيرتس هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية رائعة مستغلا تمريرة الجناح المغربي حكيم زياش (64).

وعلى الرغم من الفوز لا يزال تشلسي متخلفا بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع.

