رين أسقط سان جرمان

دوليه

مني باريس سان جرمان بخسارته الثانية هذا الموسم وكانت امام مضيفه رين 0-1 وذلك على الرغم من مشاركة ثلاثي الهجوم الناري المؤلف من البرازيلي نيمار والارجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي للمرة الاولى منذ عودتهم من كأس العالم وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي أول من امس.

والخسارة هي الثانية لسان جرمان في اربع مباريات منذ معاودة النشاط المحلي اثر التوقف بسبب كأس العالم في قطر، وكانت الاولى امام لنس بالذات 1-3 يوم رأس السنة، علما بأنّه لم يخسر قبل ذلك في 23 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم. في المقابل، حقق رين فوزه التاسع تواليا على ملعبه هذا الموسم ليعزز مركزه الخامس برصيد 37 نقطة. ولم يعد سان جرمان المتصدر يتقدم على منافسه المباشر لنس سوى بثلاث نقاط بعد فوز الاخير على اوكسير في هذه المرحلة و5 نقاط عن مرسيليا الثالث الفائز بدوره على لوريان 3-1. ونجح رين في افتتاح التسجيل بواسطة المالي هاماري تراوري بتسديدة زاحفة بعيدا عن متناول دوناروما (64). واستعاد ليل نجاعته التهديفية بفوزه الكبير على ضيفه تروا 5-1. في المقابل، سحق موناكو ضيفه اجاكسيو 7-1 على ملعب لويس الثاني في الامارة بينها ثلاثية لمهاجم فرنسا السابق وسام بن يدر. وصعد موناكو الى المركز الرابع بفارق 3 نقاط بالتساوي مع رين الرابع.

