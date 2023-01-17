سؤال إعلامي.. خطأ ورد خطأ!

محلية

في لقاء تلفزيوني بإحدى القنوات الرياضية الخليجية كان رئيس الاتحاد الكويتي ضيفاً فيها خلال فعاليات بطولة كأس الخليج الـ 25 المقامة بالبصرة... سأل مقدم البرنامج وهو «خبرة اعلامية» في المجال الرياضي وخصوصا بكرة القدم رئيس الاتحاد عن علاقته بقادة الاعلام الرياضي بدولة الكويت (وهو سؤال له ما له من ذكاء؟) وهنا جاء رد الرئيس بأننا بالكويت لا نملك قائد اعلام وانما صحافيين رياضيين وحدث جدال بينهما في مفهوم مصطلح قائد اعلامي حيث تم ذكر بعض اسماء الاخوة الاعلاميين السابقين والجدد بالمجال الرياضي وقال انني دعوت بعض الاعلاميين للحضور للبطولة ولكنهم رفضوا من غير اسباب؟؟؟ ولم يدع البعض لوجود قضايا بينهم بالقضاء.

طبعا مقدم البرنامج (المحنك) يعي ويعلم مدى ضعف العلاقة بين الرئيس والاعلاميين بالكويت فكان سؤاله محل جدل ولا يستحق ان يطرح في البرنامج؟ فما يحدث بالكويت يحدث في كل الصحافة الرياضية بالعالم وبالطبع كرئيس اتحاد يجب ان يتقبل النقد البناء من هؤلاء الاعلاميين وليس القذف او الاساءة فرئيس الاتحاد «شخصية عامة» معرض للنقد وغير صحيح ان يصف من يدير قسماً رياضياً بجريدة بأنهم ليسوا بقيادات رياضية لسبب شخصي ففي اي مكان يعقد فيه حوار في المجال الرياضي فإن اول دعوة تكون لرئيس القسم الرياضي بالجريدة وهذا بمصطلح اداري بسيط يعتبر من القيادات الاعلامية الرياضية بالدولة بغض النظر عن نقدكم او مدحكم.. وانت تعلم بأن هناك اعلاميين لا يقبلون ان يكونوا اداة لصاحب الجريدة للاساءة او المدح غير الصحيح لاي حدث رياضي... فمن يعمل في مجال الرياضة او الاعلام الرياضي يتم تقييمه بما يكتبه وينشره بصدق كمسؤل اعلامي رياضي... اعتقد مفهوم ما اقصده... واحنا كرياضيين دائما نقول للمسؤولين الرياضيين بأن يتقبلوا النقد ولا يشكلوا طرف نزاع بينهم لاسباب شخصية سواء من الاعلامي او المسؤول الرياضي... والله من وراء القصد.

