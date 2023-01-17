«الولاء» حسمت مقاعد الفتاة.. لا تغيير في «الهجن».. و7 مقابل 4 في «الصم»

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فازت قائمة الولاء بمقاعد مجلس ادارة نادي الفتاة برئاسة فضيلة الشويلان في الانتخابات التي جرت اول من امس لتتولى الادارة خلال الدورة المقبلة 2023-2027، وتضم القائمة كلا من: سامية المكيمي وسعاد الديكان ونجوى المحمد وايمان سعدون وحميدة اليوسفي وفاطمة البناي وتسنيم المويجد وعايشة عوض. وفي نادي الهجن احتفظت قائمة النادي بمقاعد مجلس الادارة برئاسة حسين الدواس ونائبه راشد السهلي وامين السر العام ربيح العجمي والاعضاء: نشمي الفضلي وهادي العجمي وعبدالله المطيري وماجد المطيري ونادر العجمي ومسفر العجمي.

وفي نادي الصم فازت قائمة النادي بسبعة مقاعد، لانور الحربي وهادي العجمي وحسين بوحمد ومساعد الزعبي ولافي العنزي وخالد سيد زمان مقابل 4 مقاعد من قائمة تصحيح المسار، لكل من: زهير التتان وفيصل العازمي وناصر القلاف ومنصور الحربي.

من جهة اخرى وزع نادي الجهراء مناصبه التنفيذية في الاجتماع الذي عقد اول من امس بالتزكية المحامي خالد الجارلله (رئيسا) وعادل الدعاس (نائب للرئيس) سرور العجمي (امين السر العام) وناصر الذايدي (امين الصندوق) وبدر محمد الظفيري (المدير الداخلي) طارق الشمري (امين السر المساعد) خالد السربل (امين الصندوق المساعد وطواري مدلول وسالم الشمالي ومبارك الحجرف ودعيج الظفيري اعضاء.

وكما اعتمد مجلس ادارة نادي الالهاب الشتوية مناصبه على النحو التالي فهيد العجمي رئيسا وخالد المطيري نائبا للرئيس وومشعل فليطح امينا للسر واحمد العمران امينا للصندوق ومبارك العماني امين السرالمساعد ومحسن المهصب امين الصندوق المساعد ومشعل العوضي عضوا.

