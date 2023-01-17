العربي هزم الصليبخات بسداسية ودياً

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تغلب العربي على الصليبخات بنتيجة 6-0 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس على ستاد صباح السالم ضمن استعدادات الفريقين لاستكمال منافسات الموسم. وبدأ الأخضر المباراة بتشكيلة ضمت الحارس جاسم العوضي، والجزائري طارق بوعبطة، وأحمد سمير، وجمعة عبود، وعيسى وليد، وحسين أشكناني، وخالد المرشد، وعبدالرحمن الشرهان، والليبيين محمد صولة والسنوسي الهادي، وسلمان العوضي. وأنهى الأخضر الشوط الأول متقدماً بثلاثية تناوب على تسجيلها كل من عبدالرحمن الشرهان وعيسى وليد وجمعة عبود، وفي الشوط الثاني أضاف عبود الهدف الرابع، وخالد المرشد الهدف الهدف الخامس، وختم سلمان العوضي السداسية.

ويستعد الأخضر لمباريات كأس الأمير التي تنطلق يوم 23 يناير الحالي، حيث يواجه العربي اليرموك في الدور التمهيدي، بينما يلعب الصليبخات مع مع برقان في اليوم ذاته.

من جانب آخر، يجري القادسية مفاوضات لضم العماني جمعة الحبسي لاعب السيب وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية. وسبق للحبسي (26 عاما)، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع أن خاض تجربة احترافية مع الخور القطري، قبل أن يعود مطلع الموسم الحالي، إلى صفوف الفريق العماني. وتدرس إدارة الأصفر سير عدد من اللاعبين بعد الاستغناء عن البوركيني باتريك مالمو والعاجي سيدريك هنري والألباني لورانس تراشي، علماً بأن النادي تعاقد مع المالي ابراهيما تانديا، وأنهى إعارة الإيراني عزيز النصاري مع التضامن.

