فوز كاظمة وبرقان في «الطائرة»

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حقق كاظمة انتصارا سهلا على الساحل 3-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس في انطلاق القسم الثاني من بطولة دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، كما حقق برقان فوزا مستحقا على الجهراء 3-2.

وبهذا الفوز رفع كاظمة رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب مع العربي والقادسية اللذان لعبا مباراة أقل، فيما استمر الساحل في ذيل الترتيب دون أي نقطة. كما رفع برقان رصيده إلى 5 نقاط، في حين نال الجهراء نقطة رفعت رصيده إلى 8 نقاط. وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي حيث سينال صاحب المركز الأول نقطتين، والثاني نقطة، فيما يدخل الثالث والرابع المنافسة دون رصيد. ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط. ويبدو أن الفرق الأربعة الاولى القادسية والعربي وكاظمة والكويت هي الأقرب للتأهل كالعادة إلى الدور النهائي فيما يتصارع الجهراء وبرقان على ضمان البقاء في الدوري الممتاز. ولم يجد كاظمة أي صعوبة في الظفر بالاشواط الثلاثة أمام الساحل المتواضع إذ أنهى الشوط الأول 25-11، والثاني 25-16، قبل أن ينهي المباراة بالفوز في الشوط الثالث 25-19. وفي الثانية كانت المنافسة محتدمة بين الجهراء وبرقان فبعد أن أنهى برقان الشوطين الاول والثاني لصالحه 25-22، و25-23، انتفض الجهراء وربح الشوطين التاليين 25-15، 25-21، ليلجأ الفريقين إلى شوط فاصل أنهاه برقان لصالحه 15-12 ليحقق الفوز وينال نقطتين مقابل نقطة للجهراء.

