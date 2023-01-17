المطيري يثمن ثقة «العمومية» في مجلس « الألعاب الشتوية»

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ثمن نائب رئيس نادي الالعاب الشتوية خالد المطيري ثقة الجمعية العمومية للنادي بالمجلس، وذلك بعد أن زكت مجلس ادارة جديد برئاسة فهيد العجمي لقيادة دفة النادي للاربع سنوات المقبلة وسط انجازات كبيرة للنادي على الصعد الرياضية والانشائية والادارية. وقال المطيري في تصريح صحافي إن هذه الثقة تعطي المجلس دافعاً لاستكمال مسيرة العطاء للنادي الذي يشرف على خمسة ألعاب أولمبية شتوية وهي الهوكي على الجليد والفيغر والسرعة على الجليد والتزحلق على الجليد والكيرلنغ.

واضاف المطيري: إن مجلس الادارة ومنذ اشهاره عام 2013 عمل على تطوير كافة ألعابه واستضافة العديد من البطولات الإقليمية والقارية والدولية للرجال والسيدات فضلا عن دعم لاعبي ولاعبات النادي بمختلف الالعاب ولجميع الفئات السنية. واكد ان النادي برئاسة العجمي لن يألو جهدا بالارتقاء بكل ألعاب النادي وتطوير منشآته والمشاركة واستضافة أهم البطولات الدولية بما يخدم الشباب الكويتي المحب للرياضات الشتوية.

وكانت الجمعية العمومية للنادي زكت مجلس ادارة جديد برئاسة فهيد العجمي، وضم المجلس في تشكيلته الجديدة خالد المطيري (نائبا للرئيس)، ومشعل فليطح (أمينا للسر)، واحمد العمران (أمينا للصندوق)، ومبارك العماني (أمين سر مساعد)، ومحسن المعصب (أمين صندوق مساعد) ومشعل العوضي (عضوا لمجلس الإدارة).

