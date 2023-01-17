تفوق متسابقي «البحرية» في أبوظبي

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حقق متسابقو نادي الرياضات البحرية مراكز متقدمة في ختام الجولة الثانية لبطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية في مطقة كاسر الأمواج في ابو ظبي. ونال المتسابق فواز المكيمي المركز الثالث في فئة (سبارك GP4)، وحصل يوسف رمضان على المركز الثالث في فئة (واقف ناشئين سكي GP3.1)، وحقق فارس رمضان المركز الرابع في فئة (واقف سكي محترفين GP2)، كذلك حصل يوسف الجريسي على المركز الرابع في فئة (جالس محترفين GP2). وجرت المنافسة على مرحلتين عبر 11 فئة مختلفة وبمشاركة عدد كبير من الدراجات والمحترفين في مسابقة تعتبر الأكبر على مستوى دول المنطقة وهي تحت اشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

