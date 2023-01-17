فوز الملا بمنصب نائب رئيس «الآسيوي للجمباز»

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أعلن الاتحاد الكويتي للجمباز فوز مرشحه د. صقر الملا بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش اجتماعات «الكونغرس» الآسيوي أمس الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة. وأفاد رئيس الاتحاد الكويتي للعبة فهد الصولة أن فوز الملا بهذا المنصب القاري جاء بإجماع عدد أعضاء الكونغرس الآسيوي، ومقدماً لهم كل الشكر والتقدير على ثقتهم الغالية بممثل الكويت. وبارك الصولة للملا هذا الفوز، كما هنأ الأسرة الرياضية الكويتية ومنتسبي اتحاد الجمباز على وجه الخصوص بهذا الإنجاز، مضيفاً أن الدكتور صقر جدير بتحمل هذه المسؤولية فهو من منتسبي لعبة الجمباز وحقق فيها عدة إنجازات دولية، كما أنه يمتلك الخبرة والقدرة على تطوير رياضة الجمباز ليس في الكويت فقط بل على مستوى القارة الآسيوية.