نايف إلى نهائي «السكيت»

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تأهل الرامي الكويتي محمد نايف إلى نهائي الرماية (سكيت) في بطولة كأس العالم للرماية التي تستضيفها مدينة سلا الواقعة بضواحي العاصمة المغربية الرباط. وحل نايف ضمن أفضل ثمانية رماة على صعيد العالم مسجلا 122 طبقا من أصل 125 ليحتل المركز الخامس. وقال إداري الوفد الكويتي مشفي المطيري في تصريح لوكالة (كونا) إن النتيجة التي حققها الرامي نايف «مشرفة وتليق بسمعة الرماية الكويتية» معربا عن أمله في أن يحقق المنتخب الكويتي المشارك مزيدا من النتائج الإيجابية في المنافسات المتبقية. ويضم المنتخب الكويتي المشارك في كأس العالم للرماية 16 راميا ورامية في فئة (سكيت) وفئة (تراب) منهم محمد الطرقي ونايف الديحاني وعبدالعزيز الفيحان وناصر المقلد وإيمان الشماع وأفراح عبدالرحمن وفاطمة الزعابي.