الأهلي يتطلع لنهائي الكأس أمام سموحة

دوليه

يسعى الأهلي للتأهل إلى نهائي كأس مصر عندما يواجه سموحة اليوم الثلاثاء في نصف نهائي نسخة الموسم الماضي من البطولة. الأهلي يسعى لاستعادة لقب الكأس ويأمل في تحقيق الفوز اليوم ومصالحة الجماهير بعد تعادله الأخير أمام المصري بالدوري. ويعول الأهلي على قدرات بعض لاعبيه مثل أحمد عبد القادر وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة بينما يغيب المدافع ياسر إبراهيم للإصابة بجانب أكرم توفيق وحارس المرمى مصطفى شوبير وبيرسي تاو. ومن المتوقع أن يدخل الأهلي بقيادة مارسيل كولر، مواجهة اليوم بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو وحسين الشحات ومحمد شريف. ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس مصر برصيد 37 مرة في مواجهة سموحة بقيادة مدربه طارق العشري الذي سبق له الوصول للنهائي مرتين عامي 2014 و2018. ويعتمد سموحة بقيادة مدربه طارق العشري على قدرات مهاجمه حسام حسن المعار من الأهلي بجانب النيجيري صديق أوجولا والحارس الهاني سليمان.