ميدو يجمد خماسي الإسماعيلي

دوليه

قرر أحمد حسام «ميدو» المدير الفني للإسماعيلي عرض الخماسي صالح جمعة وباسم مرسي وحمدي النقاز وأحمد محسن وأحمد عادل عبد المنعم للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وجاء ذلك بسبب عدم انتظام البعض منهم في التدريبات بالإضافة إلى أن هناك عددا من اللاعبين قيمة عقودهم كبيرة حيث يسعى الجهاز الفني لحل أزمة المستحقات من خلال إنهاء تلك العقود. وكان الجهاز الفني قد قام بتوقيع عقوبة مالية على صالح جمعة الأسبوع الماضي بسبب غيابه عن التدريبات إلا أن اللاعب اعتذر وبرغم ذلك قرر ميدو عرضه للبيع. وكان باسم مرسي قد اعتذر أيضا لكنه خرج من حسابات ميدو كما ضمت القائمة أحمد محسن الظهير الأيسر الذي تعاقد معه النادي قبل الموسم من سيراميكا كليوباترا. بالإضافة إلى أحمد عادل عبد المنعم الذي اعترض أكثر من مرة على عدم مشاركته بصفة أساسية رغم عقد جلسات معه من قبل ميدو ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس. وقرر الجهاز الفني خوض اللاعبين تدريبات منفردة مع أيمن الجمل مدير الكرة حتى إشعار آخر.