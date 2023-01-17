العراق إلى نهائي «خليجي 25»

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بلغ العراق المباراة النهائية لـ خليجي 25 بتغلبه على قطر 2-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد البصرة الدولي ضمن الدور نصف النهائي للبطولة التي تستضيفها البصرة حتى الخميس المقبل.

سجل للعراق إبراهيم بايش (19) وأيمن حسين (43)، وسجل لقطر عمرو سراج (28).

وواصل المنتخب العراقي تفوقه على نظيره القطري في دورات الخليج وسجل انتصاره السادس، مقابل فوز واحد للعنابي، و4 تعادلات.

وأمام جماهير غفيرة ملأت جنبات ستاد البصرة، بدأ الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق المباراة بتشكيلة ضمت جلال حسن في حراسة المرمى، وعلي فايز، مصطفى ناظم، الآي فاضل، ضرغام إسماعيل في خط الدفاع، ومحمد علي عبود، أمجد عطوان، إبراهيم بايش، حسين علي، أمير العماري في خط الوسط، مع أيمن حسين وحيداً في المقدمة. في المقابل، حافظ البرتغالي برونو بينيرو مدرب منتخب قطر على التشكيلة التي واجهت الإمارات في ختام دور المجموعات بوجود مشعل برشم في حراسة المرمى، وطارق سلمان، جاسم جابر، إسماعيل محمد، همام الأمين في خط الدفاع، ومحمد وعد، عاصم مادبو، علي أسد في خط الوسط، وثلاثي المقدمة خالد منير، أحمد علاء، عمرو سراج.

وكان منتخب أسود الرافدين الطرف الأفضل في الشوط الأول الذي انهاه متقدماً بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك بعد سيطرته على منطقة وسط الملعب بفضل تحركات إبراهيم بايش وأمجد عطوان ومحمد علي عبود، لكنه عاني قليلاً في الخطوط الخلفية بسبب الأخطاء التي وقع فيها الثنائي علي فايز ومصطفى ناظم.

وتقدم العراق مبكراً في الدقيقة 19 اثر ركلة حرة نفذها أمير العماري وحولها مصطفى ناظم برأسه تصدى لها الحارس القطري مشعل برشم فارتدت الكرة إلى ابراهيم بايش المتابع الذي لم يجد صعوبة في تسديدها بالشباك مانحاً فريقه هدف السبق.

لكن الرد القطري لم يتأخر أكثر من 10 دقائق عندما مرر محمد وعد كرة بينية إلى أحمد علاء الذي لعبها بكعبه عالية أبعدها علي فايز رغم تدخل الحارس جلال حسن لتذهب الكرة إلى عمرو سراج الذي سددها في المرمى فمرت من مدافعي العراق وعانقت الشباك في الدقيقة 28، ليعيد اللقاء إلى نقطة الصفر.

وضغط المنتخب العراقي بحثا عن الهدف الثاني قبل الاستراحة، وكان له ما أراد بعد أن قطع أمجد عطوان الكرة من عاصم ماديبو أمام منطقة الجزاء القطرية فذهبت إلى أيمن حسين الذي سددها مباشرة فاصطدمت بجاسم جابر وأكلمت طريقها إلى المرمى من فوق الحارس برشم في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم العراق 2-1.

وفي الشوط الثاني، بحث المنتخب القطري عن تعديل النتيجة وشن أكثر من هجمة أبرزها تسديدة من عمرو سراج ردتها العارضة العراقية في الدقيقة 49.

في المقابل، تمكن المنتخب العراقي من العودة تدريجياً إلى أجواء اللقاء وسط تشجيع كبير من جماهيره المتخمة، وتصدى الحارس القطري لتسديدة ضرغام إسماعيل من ركلة حرة (72)، ثم لرأسية أيمن حسين (72)، وتسديدة أخرى من أمجد عطوان (74). وواصل العراق سيطرته وأضاع أمجد عطوان فرصة تعزيز النتيجة عندما سدد خارج المرمى من مسافة قريبة جداً، لتنتهي المباراة بانتصار ثمين بلغ فيه أسود الرافدين المباراة النهائية.

