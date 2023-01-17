وفاة 7 مشجعين وإصابة 30 في حادث مروري

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أعلنت دائرة صحة ذي قار في العراق أمس أن 7 وفيات و30 جريحاً حصيلة حادث سير لمشجعين عراقيين متجهين لحضور مباراة المنتخب العراقي مع نظيره القطري ضمن بطولة «خليجي 25»، على طريق محافظة البصرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية أمس. وذكر مدير الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار حسين الجليلي، أن «الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة تقل مشجعين إلى محافظة البصرة، أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح». وقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم التعزية لعوائل الضحايا، وقال الاتحاد في بيان: «يتقدم عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة التنظيمية لخليجي 25، نيابة عن أسرة الاتحاد، بأحر التعازي وأصدق المواساة لعوائل الضحايا الذين ذهبوا ضحية حادث مروري، أثناء سفرهم من الناصرية إلى البصرة لمشاهدة مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه القطري، التي تقام اليوم ضمن الدور نصف النهائي، تغمدهم الله برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته». من جانبه، قدم وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع «أحر التعازي وأصدق المواساة لعوائل الضحايا، الذين ذهبوا ضحية حادث مروري مؤسف أثناء سفرهم من مدينة الناصرية إلى محافظة البصرة، لمؤازرة المنتخب العراقي الوطني في مباراته أمام شقيقه القطري». ويعد هذا الحادث المروري الثاني خلال أيام البطولة، إذ سبق أن لقي مشجع عراقي مصرعه، مع إصابة 3 عمانيين بجروح متفاوتة، أثناء توجههم من بغداد إلى البصرة لحضور مباراتي الحسم، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

