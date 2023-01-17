البلوشي: الجمهور العراقي سبب نجاح البطولة

دوليه

أكد مدير المنتخب العماني مقبول البلوشي، أن تأثير الجماهير العراقية كان إيجابياً على لاعبي المنتخب العماني، مبينا أن سبب نجاح خليجي 25 في البصرة هو حب الجماهير العراقية للرياضة. وقال البلوشي لوكالة الأنباء العراقية إن» الجمهور العراقي كان له تأثير كبير على المنتخب العماني الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على أدائه في المباريات السابقة»، مشيرا إلى أن» الجمهور العراقي يتذوق الرياضة ويحب كرة القدم ومحب لبلده وشعب مضياف وساند جميع المنتخبات المشاركة منذ انطلاق البطولة». وأضاف البلوشي أن «المباراتين الاخيرتين في المجموعة الأولى اقيمتا في ملعبين مختلفين وبالتوقيت نفسه، الأولى جمعت العراق واليمن والثانية جمعت السعودية وعمان وكلاهما شهدا تواجداً جماهيرياً كبيراً وهذا هو سبب نجاح البطولة».

